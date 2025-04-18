Страстная пятница: в чем символизм в этот день и что нельзя делать

Пятница Страстной недели считается самым скорбным днем церковного года. Согласно Евангелию, именно в этот день распяли Иисуса Христа.

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В народном календаре Страстная пятница также занимает особое место. С ней связано множество традиций и запретов. OBOZ.UA рассказывает о смысле и основных правилах этого важного дня.

Значение Страстной пятницы

В пятницу Страстной недели все христиане оплакивают жертву Христа, которую он принес во имя всего человечества. Вспоминают, как он шел по улицам Иерусалима на гору Голгофу, неся на спине тяжелый крест. На голове у Иисуса при этом был колючий терновый венок, причинявший ему болезненные раны. А также верующие вспоминают, как он, умирая, молился о своих обидчиках.

В христианстве жертва Христа – образец смирения и самопожертвования ради спасения всех человеческих душ. Чтобы приблизить себя к пониманию подвига Иисуса, верующие лишают себя на день как можно большего количества земных радостей и проводят пятницу в скорби и молитвах.

Чин выноса Плащаницы

В церквях этот день тоже проводят по-особому. Литургию в этот день не правят, но читают фрагменты Евангелия о Страстях Христовых. Далее служат вечернюю, во время которой совершается чин вынесения плащаницы – символической копии полотна, в которое после смерти завернули тело Иисуса. До этого момента верующим следует держать строгий пост и ничего не есть. После этого разрешаются только хлеб и вода. Следующей проходит утреня Великой субботы, во время которой плащаницу символически хоронят.

Традиции Великой пятницы

У христиан принято проводить Страстную пятницу в тишине и покое. Под строгим запретом находится любое веселье. Ни в коем случае нельзя петь или танцевать, смеяться крайне нежелательно. Считается, что смеющийся в Страстную пятницу на Пасху будет плакать.

Важно посетить в этот день церковь. Во время чтения Евангелия следует зажечь так называемые страстные свечи. Их нужно держать в руках. Затем этой свечой можно украсить пасхальную корзину с блюдами для освящения. После того как корзину приносят домой, свечу кладут на хранение и зажигают только в особо тяжелые моменты или во время стихийных бедствий. Она должна служить сильным оберегом.

В Страстную пятницу лучше отложить подготовку к Пасхе – окрашивание пасхальных яиц и выпекание пасх. Впрочем, если опару поставили накануне, то праздничный хлеб можно сформировать и отправить в печь.

Также в этот день не рубят дрова и не тешут топором. Не стоит также работать на земле, это может принести неурожай.

Лучше воздержаться от покупки новой одежды или предметов домашнего обихода. Шить, прясть и вышивать тоже не желательно.

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