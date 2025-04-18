'Дубайские' паски, паски-суши и вино в пасхальной корзине? Митрополит Драбинко ответил на важные вопросы

Накануне празднования Воскресения Христова в Украине производители пасок демонстрируют незаурядную изобретательность, которая часто граничит с безумием. Так, предлагаются паски из "дубайского" шоколада, паски-суши и даже паски с добавлением каннабиса. Насколько подобные изделия уместны во время празднования Пасхи? Есть ли неочевидные запреты относительно того, что нельзя класть в пасхальную корзину? Стоит ли покупать уже "освященную" паску?

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Своими разъяснениями и советами по этим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко.

Что не так с "дубайскими" пасками, пасками-суши и "урезанными" пасками

В одной из сетей украинских супермаркетов продают только верхушки пасок, глазурь и посыпку. Можно приобрести также паску, состоящую из ингредиентов суши и даже "дубайские" паски с фисташковым кремом и маскарпоне. Насколько такие ноу-хау уместны для празднования Пасхи?

Подобные изобретения митрополит Александр называет ничем иным, как маркетинговым ходом. "Люди просто зарабатывают на этом деньги. К христианству и Пасхе это не имеет никакого отношения, хотя и используется определенная церковная атрибутика и символика. Так же, как День влюбленных, День святого Валентина, не имеет никакого отношения к этому святому", – отметил он.

Когда речь идет о пасках, которые верующие несут в храм для благословения на разговение после Великого поста, или другие продукты, то их следует делать "своими руками и с любовью", конечно, если есть такая возможность, ведь испеченная собственноручно по старинному семейному рецепту паска стоит намного дороже, чем купленная в магазине.

"Человек прилагает свои усилия, свой труд для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он дает нам этот праздник. Фактически принося эти продукты перед лицом Бога, мы благодарим Его за такую возможность все это иметь у себя на столе и делиться этим со своим ближним", – подчеркнул митрополит.

Он привел пример церковного пения, которое всегда звучит вживую, а не в записи, "поскольку церковное пение – это проявление таланта, который мы даруем Богу на каждой литургии". "Каждый раз мы должны прилагать свою работу и свою любовь к тому труду, который мы делаем, благодаря тем талантам, которыми нас одарил Господь".

В контексте "дубайской" паски и "дубайского" шоколада в пасхальной корзине митрополит Александр заметил: "Чем в Дубае приложились к украинской пасхальной корзине? Мы благодарим Бога не за Дубай, не за фисташковый крем, а за то, что мы сделали своими руками или сделали наши ближние на нашей родной земле. Мы показываем Богу, что мы сделали, используя данные Им таланты, и благодарим Его за это. Конечно, те, кто идет освящать пасхальные корзины в Дубае, могут положить туда "дубайский" шоколад, если они над ним работали".

Кулич с каннабисом – это кощунство

В одном из киевских кафе предлагают приобрести паски с добавлением каннабиса. "Среди учеников Христовых и Иуда был", – отметил в этом контексте митрополит Александр Драбинко. Всегда может найтись определенный ингредиент, который испортит великую идею, сказал он. "Паска является символом Евхаристии, символом Хлеба Жизни, символом Агнца Божьего, Христа Спасителя, который принес себя в жертву. Поэтому в данном случае это кощунство над самой идеей паски", – подчеркнул владыка. Ингредиенты паски должны быть безупречными, "как и тот агнец, который приносился в жертву в Иерусалимском храме".

Можно ли покупать уже "освященные" паски?

В Украине существует практика продажи заранее "освященных" пасок. Стоит ли их покупать и действительно ли они "освящены"? Прежде всего, паски не святятся, а благословляются. "Мы приносим паски и пасхальные корзины, благодарим Бога за то, что Он дал нам, и получаем благословения. Поэтому должно быть наше непосредственное присутствие в храме со словами благодарности", – объяснил митрополит.

Он добавил, что во время благословения пасхальной корзины самое главное – не святая вода, которой она окропляется, а "молитва человека, который ставит эту корзину перед лицом Бога, благодарит Его за то, что Он дал, и затем это все с благодарением Богу употребляет".

Митрополит Александр добавил, что пасхальная корзина в Украине, в отличие от других стран, имела еще и дополнительный смысл – помощи бедным. "У церкви всегда собирались нищие, которым было нечего есть. И люди, которые были богаче, большую часть того, что приносили в храм, раздавали тем бедным, чтобы разделить вместе с ними праздник".

Кстати, именно с этим связана украинская традиция приносить на кладбище продукты. "Эти яйца, конфеты не воронам раскладывали, а людям, которым нечего было есть", – заметил владыка.

Когда в пасхальную корзину можно класть алкоголь

Традиционно считается, что в пасхальную корзину нельзя класть алкоголь, но на самом деле из этого правила есть одно исключение – если речь не идет о вине, изготовленном своими руками. "Зачастую на панихиду приносят вино, хлеб и растительное масло. Масло всегда использовалось для лампадок, хлеб освящался и раздавался нищим, а лучший хлеб и вино использовались для совершения таинства Евхаристии", – объяснил митрополит Александр Драбинко. Итак, самый подходящий вариант для пасхальной корзины – домашнее вино, "продукт своей деятельности, а не вино с этикетками "Тайная вечеря" и священными изображениями".

Почему на писанках и бутылках не должно быть изображения икон

Митрополит Александр подчеркнул, что на писанках и бутылках ни в коем случае не должно быть священных изображений, ведь впоследствии они попадают на свалку. "Потом скорлупа с изображениями Спасителя, Божьей Матери, Тайной Вечери и других икон выбрасывается на свалку. Это недопустимо".

Пасха в условиях войны: идти в храм или просто освятить паску?

Как должно выглядеть празднование Пасхи в условиях войны? Отвечая на этот вопрос, митрополит заверил, что, начиная со времен коронавируса, а после широкомасштабного вторжения в Украину церковь выполняет все указания, которые дают местные органы власти. "Мы проводим богослужения с соблюдением всех мер безопасности, которые доведены до сведения каждого священника и каждой общины. Начинаем богослужение по завершению комендантского часа, около 6 часов утра, чтобы люди могли добраться до храма", – сообщил владыка.

Таким образом, все желающие лично присутствовать на службе могут это сделать. Те, кто намерен только посвятить пасхальные корзины, могут сделать это у храмов, как это происходит на Пасху каждый год.