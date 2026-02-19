Когда сеять перец и баклажаны на рассаду: благоприятные дни

Перец и баклажаны – одни из самых популярных культур на наших огородах. Но эти овощи относятся к растениям с длинным периодом вегетации, поэтому их начинают высевать на рассаду еще в конце зимы.

Чтобы сделать все правильно и получить сильные всходы, многие огородники учитывают не только погодные условия, но и лунные фазы. Каким будет посевной календарь для перца и баклажанов в феврале-марте 2026 года, разбиралось издание VSN.

Когда высевать в феврале 2026 года

Наиболее благоприятным периодом для посева рассады перца и баклажанов считается время, когда Луна находится в фазе роста. В феврале 2026 года оно приходится на промежуток с 18 по 28 число. По наблюдениям сторонников лунного календаря, растения, посеянные в этот период, дают дружные всходы и формируют более сильные сеянцы.

Фазы Луны в марте 2026 года

Если вы планируете высевать рассаду перца и баклажанов в марте, то учтите лунные фазы в этом месяце. Они распределятся следующим образом:

1-2 марта – растущая Луна;

3 марта – полнолуние;

4-18 марта – Луна в фазе убывания;

19 марта – новолуние;

20-31 марта – снова период роста.

Таким образом, самыми благоприятными днями для посева в марте считают 1-2 марта и 20-31 марта, когда продолжается фаза роста Луны.

В день полнолуния (3 марта) и во время новолуния (19 марта) большинство огородников стараются не проводить посевных работ.

В то же время не следует забывать и о практических условиях выращивания. Чтобы получить жизнеспособную рассаду перца и баклажанов, понадобятся качественные семена, прогретый грунт с температурой не ниже +22...+25 °C, достаточное количество света и регулярный полив. Сочетание соответствующей лунной фазы с надлежащим уходом будет способствовать формированию здоровой и крепкой рассады.

