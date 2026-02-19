Урожая будет больше: что можно посеять ранней весной для улучшения почвы

Чтобы собрать со своего огорода действительно хороший урожай, дачники ранней весной вносят в почву удобрения. Но для ее обогащения совсем не обязательно покупать дорогие минеральные смеси.

Как пишет издание "На пенсии", существуют органические методы, которые часто оказываются не менее результативными, чем применение специализированных препаратов. Один из таких методов – это засевание обычной горчицы, которая способна существенно повысить плодородие земли.

Чем полезна горчица для огорода

Благодаря своим природным свойствам горчица может улучшать состояние почвы сразу с нескольких сторон. Своими корнями она разрыхляет землю и насыщает ее питательными веществами. Жгучие соединения в ее составе сдерживают распространение сорняков и помогают уменьшить количество вредителей на грядках. Поэтому присмотреться к этой культуре для выращивания чистого урожая стоит уже сейчас.

Когда высевать горчицу

Оптимальный период для посева – ранняя весна, когда снег почти растаял, а почва хорошо увлажнена талой водой. Горчица устойчива к холодам, поэтому ее можно высевать без оглядки на заморозки. Семена достаточно равномерно рассыпать по свободным грядкам, а затем слегка разрыхлить поверхность граблями, чтобы они лучше соединились с влажной землей.

Уже примерно через неделю появится плотный зеленый покров. Такой "ковер" будет оберегать почву от пересыхания под весенним солнцем и способствовать сохранению питательных веществ, необходимых для развития культур. Дополнительно густая листва подавляет рост нежелательной растительности, а характерный аромат растения отпугивает часть вредителей.

После выращивания горчицы земля становится более привлекательной для дождевых червей и полезной микрофлоры, что делает ее более структурной, мягкой и продуктивной.

