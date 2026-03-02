Когда переводят часы на летнее время: точная дата
Ежегодно в марте и в октябре украинцы переводят часы. А значит уже вскоре мы снова изменим свой режим на летнее время.
Когда именно Украина будет переводить стрелки, напоминает OBOZ.UA. Рассказываем также, как подготовиться к этому моменту с наименьшим стрессом для организма.
Когда в 2026 году переходим на летнее время
Согласно устоявшейся практике, это происходит в последнее воскресенье марта. В этом году дата приходится на 29 марта. Ровно в 03:00 пополуночи по киевскому времени стрелки часов следует перевести на один час вперед. Это означает, что сутки станут на час короче, а солнце вечером будет садиться позже.
Этот процесс в Украине регламентируется постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Основная идея такого шага, которая зародилась еще более века назад, заключается в более эффективном использовании светового дня и экономии электроэнергии. Хотя в современном мире экономический эффект от перевода стрелок часто подвергают сомнению, законодательно процедура остается неизменной: дважды в год мы "путешествуем" во времени, подстраиваясь под астрономические циклы.
Как подготовить организм к раннему пробуждению
Переход на летнее время обычно дается сложнее, чем возврат к зимнему, ведь мы фактически теряем час отдыха. Чтобы понедельник после перевода не превратился в зомби-апокалипсис, стоит подготовиться заранее. И вот что в этом поможет.
- Постепенная адаптация к новому режиму. За определенное время (в идеале за 2-3 недели) начинайте маленькими шагами менять свой режим – ложитесь спать и просыпайтесь на 10-15 минут раньше, смещая время раз в несколько дней. Это позволит внутренним часам мягко подстроиться к новому графику.
- Световой режим. Утром старайтесь сразу открывать шторы или включать яркий свет – это останавливает выработку мелатонина и помогает мозгу быстрее проснуться. Вечером же, наоборот, за час до сна отложите гаджеты.
- Питание и активность. Примерно за неделю до перевода часов внимательнее отнеситесь к кофеину, который потребляете в течение дня – откажитесь от кофе и чая после обеда, чтобы легче засыпать. А непосредственно на выходных, когда происходит переход, избегайте тяжелого ужина. Легкая прогулка на свежем воздухе вечером поможет быстрее заснуть, несмотря на то, что за окном еще будет светло.
- Дисциплина с техникой. Большинство современных смартфонов и компьютеров переведут время автоматически, однако старые настенные часы лучше перевести еще в субботу вечером перед сном, чтобы утром не было неприятных сюрпризов с расписанием транспорта или планами.
