Когда Пасха в 2026 году у католиков и православных: точные даты

Пасха – главный христианский праздник года, который символизирует победу жизни над смертью и Воскресение Христа. Для украинцев это не только религиозное событие, но и важный семейный день, наполненный традициями и общей радостью.

Особенность Пасхи заключается в том, что ее дата ежегодно меняется. В 2026 году даты празднования у католиков и православных снова не совпадают. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать Пасху.

Когда Пасха в 2026 году у католиков и православных

Согласно христианскому вероучению, Пасха отмечается в память о Воскресении Иисуса Христа на третий день после распятия. Несмотря на фиксированное событие в библейской истории, праздник не имеет постоянной календарной даты.

Дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю. За основу берут день весеннего равноденствия (21 марта), после чего находят первое полнолуние.

Пасху празднуют в воскресенье, наступающее после этого полнолуния. В православной традиции действует дополнительное правило: если рассчитанная дата совпадает с иудейским Песахом, празднование переносят на более поздний срок. У католиков такого ограничения нет.

Разница между датами католической и православной Пасхи обусловлена также использованием разных календарей. Православная Пасха не может быть раньше 4 апреля. Совпадение дат у двух конфессий случается примерно в трети случаев.

В 2026 году католики будут праздновать Пасху 5 апреля.

Православная Пасха приходится на 12 апреля, поскольку 5 апреля совпадает с иудейским Песахом, а это, по канонам, не допускается.

Как отмечают Пасху в Украине

В разных христианских конфессиях отличаются и традиции празднования. В католических странах распространен образ пасхального зайца, который приносит детям сладости и прячет шоколадные яйца для праздничных игр.

В Украине же преобладают православные обычаи, которые формировались веками. Одной из главных традиций является приготовление и роспись пасхальных яиц, орнаменты которых различаются в зависимости от региона. На праздничный стол ставят мясные блюда, ведь Великий пост завершается: колбасы, холодец, голубцы, вареники. Обязательным блюдом является паска– дрожжевая или творожная, который пробуют все члены семьи. Традиционно пасхальные блюда освящают в церкви.

Что нельзя делать на Пасху

Пасха считается праздником радости, мира и обновления, поэтому церковь призывает воздерживаться от негативных поступков и мыслей. Не стоит ссориться, обижать других людей или животных, мстить или завидовать. Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Что касается бытовых вопросов, то мытье или уход за собой не запрещены. Наоборот, считается естественным желанием быть опрятным в праздничный день. Мясные блюда разрешены, ведь пост завершен, но алкоголь на столе должен быть умеренным, традиционно допускается только кагор.

