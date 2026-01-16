Когда Вербное воскресенье в 2026 году: точная дата

Праздник Вербного воскресенья знаменует собой начало Пасхального цикла, а в народном сознании ассоциируется с наступлением весны. В этот день даже те, кто редко заглядывает в церковь, с радостью идут святить пушистые "котики" вербы и в шутку "бьют" друг друга веточками, желая здоровья.

Но, поскольку Пасха и все связанные с ней праздники имеют переходные даты, то и Вербное воскресенье каждый год отмечается в иной день. OBOZ.UA рассказывает, на какие даты выпадает праздник в 2026 году.

Когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году

Празднование Вербного воскресенья всегда происходит ровно за неделю до Пасхи. И вот на какие даты выпадает празднование для разных христианских церквей:

христиане западного обряда (католики, протестанты) будуть праздновать Вербное воскресенье 29 марта ;

(католики, протестанты) будуть праздновать Вербное воскресенье ; христиане восточного обряда (православные, греко-католики) будут встречать праздник 5 апреля.

История праздника: почему этот день особенный

По церковному календарю это событие называется Входом Господним в Иерусалим. Согласно евангельским преданиям, именно в этот день Иисус въехал в город на осле после того, как совершил чудо – воскресил Лазаря. Люди встречали его как настоящего царя и спасителя, выстилая дорогу своей одеждой и пальмовыми ветвями.

Именно пальма была символом победы и уважения в те времена. Однако в наших широтах пальмы не растут, поэтому их заменила верба – одно из первых растений, которое просыпается после зимы и символизирует возрождение жизни.

Народные традиции празднования

В Украине этот праздник сопровождается множеством интересных обычаев и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Причем некоторые имеют очень древние корни и происходят с дохристианских времен.

Освящение вербы

Главный атрибут дня – веточки вербы с "котиками". Их несут в храм на утреннюю службу. Считается, что освященная верба имеет магическую силу и защищает дом от пожаров, болезней и дурного глаза в течение всего года.

Побивание вербой

Это, пожалуй, самая известная традиция Вербного воскресенья. Выйдя из церкви, люди легонько ударяют друг друга освященными ветвями, приговаривая: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень!". Это своеобразный ритуал пожелания друг другу здоровья и жизненной энергии.

Хранение освященных веточек

Освященную вербу никогда не выбрасывают. Ее ставят за иконы или в пустую вазу (без воды, чтобы не пустила корни слишком быстро) и хранят до следующего года. Она служит оберегом дома.

Ослабление поста

Поскольку Вербное воскресенье приходится на время Великого поста, этот день является "светлым пятном" для тех, кто ограничивает себя в еде. Поскольку Вход Господень в Иерусалим входит в перечень самых больших (двунадесятых) церковных праздников, в этот день православным разрешается употребить в пищу рыбу и немного вина.

