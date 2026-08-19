Когда отмечают Вторую Пречистую: дата в 2026 году

В сентябре православные и греко-католические христиане Украины молитвенно чествуют рождение Пречистой Девы Марии, Матери Иисуса Христа. Этот праздник в народе традиционно называют Второй Пречистой (или Осениной), и он относится к числу важнейших церковных событий года.

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В этот день верующие посещают храмы, чтобы выразить благодарность Богородице и обратиться к ней с просьбами о защите, духовной поддержке и благословении для своих семей. Особенно трепетно к празднику относятся женщины, которые молятся об исцелении от бесплодия, лёгких родах и здоровье новорожденных детей.

Когда Вторая Пречистая в 2026 году

После официального перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года даты большинства неподвижных церковных праздников сдвинулись на 13 дней назад. До реформы Рождество Пресвятой Богородицы традиционно отмечалось 21 сентября. Теперь, в частности в 2026 году, Вторая Пречистая приходится на 8 сентября, сохранив все древние литургические и молитвенные традиции.

История возникновения праздника и чудо рождения Богородицы

Согласно церковному преданию, родители Девы Марии – праведные Иоаким и Анна из Назарета – долгие годы оставались бездетными и из-за этого подвергались общественному осуждению. Несмотря на почтенный возраст, супруги не теряли веры и постоянно обращались к Богу с горячими мольбами о пополнении в семье. Господь услышал их ревностные молитвы и через архангела Гавриила возвестил благую весть о скором рождении дочери, которой суждено было стать Матерью Спасителя мира.

Духовный смысл и особенности молитвенного обращения

В день праздника верующие обращаются к Богородице как к главной заступнице, небесной Царице и покровительнице материнства. В молитвах люди молят о прощении грехов, исцелении телесных и душевных недугов, а также просят благословения на благочестивую жизнь.

Праздник символизирует надежду, дарит утешение в скорбях и напоминает о силе искренней молитвенной веры.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда отмечается Третья Пречистая и какие суеверия существуют в этот день.

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