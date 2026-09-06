Когда копать картофель в сентябре: какие даты считаются благоприятными

В сентябре наступает основной период уборки среднеспелых и поздних сортов картофеля. Некоторые огородники при выборе дня ориентируются не только на погоду и состояние клубней, но и на лунный календарь.

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Впрочем, календарь следует воспринимать лишь как дополнительную подсказку. Гораздо важнее убедиться, что картофель действительно созрел, а для уборки выбрать сухой день. OBOZ.UA рассказывает, когда стоит копать картофель в сентябре.

Благоприятные дни для уборки картофеля в сентябре

Сентябрь особенно важен для поздних сортов, которые дольше остаются в земле.

Согласно лунному календарю для сбора картофеля можно выбирать следующие даты:

1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 29 и 30 сентября.

Особого внимания заслуживают 11 и 26 сентября. На 11 сентября 2026 года приходится новолуние, а на 26 сентября – полнолуние, поэтому сторонники лунного календаря обычно избегают активных садовых работ в эти дни.

В то же время научных доказательств того, что фаза Луны влияет на качество или хранимость картофеля, нет. Поэтому если урожай уже созрел, а прогноз обещает затяжные дожди, откладывать уборку только из-за календаря не стоит.

Как понять, что картофель уже готов к уборке

Проще всего ориентироваться на внешний вид растений.

У созревшего картофеля ботва обычно:

желтеет;

постепенно высыхает;

теряет упругость;

начинает ложиться на землю.

Но одного только состояния ботвы недостаточно. Самый точный способ – выкопать пробный куст.

Возьмите один клубень и проведите пальцем по кожуре. Если она прочная и не сдирается при лёгком трении, урожай уже можно собирать. Если же кожура тоненькая и легко отходит, картофелю желательно ещё немного побыть в земле.

В какую погоду лучше копать картофель

Для сбора урожая лучше всего подойдет сухой день без осадков.

Почва не должна быть влажной и прилипать к клубням большими комками. Выкопанный во время дождя картофель требует более длительной сушки, сильнее загрязняется и может хуже храниться. Нежелательно также оставлять созревший картофель надолго в очень влажной почве. Длительное переувлажнение повышает риск повреждения и загнивания клубней.

Сколько можно держать выкопанный картофель на солнце

После выкапывания клубням полезно немного обсохнуть, однако оставлять их под прямыми солнечными лучами на весь день не следует. Для первичного просушивания достаточно примерно 2–3 часов, если погода сухая.

После этого картофель лучше перенести под навес или в другое затененное место с хорошей циркуляцией воздуха. Длительное пребывание на свету может привести к позеленению клубней. Такой картофель уже не стоит использовать в пищу, особенно если зеленых участков много.

Что нужно сделать перед укладкой картофеля в погреб

Сразу после выкапывания отправлять весь урожай на длительное хранение не стоит. Сначала картофель нужно хорошо просушить, а затем перебрать.

Отдельно откладывают:

порезанные лопатой или вилами клубни;

картофель с трещинами;

подгнившие экземпляры;

клубни с признаками болезней;

очень мелкий картофель.

Для длительного хранения оставляют сухие, здоровые и неповрежденные клубни с прочной кожурой.

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