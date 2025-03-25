Картинки с Благовещением: открытки, красивые поздравления и пожелания для близких
Каждый год 25 марта христиане отмечают один из самых светлых праздников весны – Благовещение Пресвятой Богородицы. Он имеет древнюю историю и связан с событием, описанным в Евангелии. Архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие о том, что она станет Матерью Сына Божьего. Этот день символизирует начало духовного обновления и надежду на спасение.
В народной традиции Благовещение ассоциируется с пробуждением природы, наступлением весны и началом новой жизни. OBOZ.UA предлагает искренние поздравления для родных и друзей, с пожеланиями мира, добра, душевного спокойствия и исполнения заветных мечтаний.
Поздравления с Благовещением в прозе
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В этот светлый день Благовещения поздравляю тебя и желаю, чтобы в твоей жизни всегда царила любовь и доброта, а сердце было открыто для всех прекрасных перемен. Пусть благодать Божией Матери осенит твою семью, подарит здоровье, изобилие, счастье и вдохновение для новых свершений. Будь всегда защищенным ангельскими крыльями и окруженным людьми, искренне любящими тебя!
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Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть ангел принесет в твой дом благую весть, которая изменит жизнь только к лучшему, наполнив ее любовью, теплом и безграничной радостью. Пусть твоя душа будет светлой, мечты – высокими, молитвы – услышанными, а каждый день дарит тебе новые и прекрасные мгновения, исполненные Божьей благодати.
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Сердечно поздравляю тебя с чудесным праздником Благовещения! Желаю, чтобы каждое твое желание, озвученное сегодня, взлетело к небесам и было услышано. Пусть Матерь Божия оберегает тебя от бедствия, дарит покой и гармонию в семье, а в сердце да живет непоколебимая вера и искренняя надежда на лучшее будущее. Пусть любовь и мир всегда сопровождают твой жизненный путь!
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С праздником Благовещения сердечно поздравляю тебя и близких! В этот особый день желаю, чтобы в твою жизнь пришло столько добра, света и счастья, сколько звезд сияет на небесах. Пусть твои мечты сбываются, пусть сердце будет наполнено благородством и искренностью, а Богородица окутывает твою семью своей безграничной любовью и нежной заботой!
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В этот благословенный день Благовещения от всего сердца поздравляю тебя! Желаю, чтобы Богородица принесла тебе радость и мир в душе, а ангелы наполнили дом теплом и уютом. Пусть каждая минута твоей жизни будет пронизана добром, любовью и милосердием, пусть твои молитвы будут услышаны, а жизненный путь сопровождает только светлая судьба и счастливая звезда!
Короткие приветствия своими словами
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Пусть в праздник Благовещения ангелы принесут в твой дом благое известие о мире, любви и радости. Пусть сердце наполнится искренней верой, жизнь – добром и теплом, а небеса подарят силы и вдохновение на осуществление самых заветных мечтаний!
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Поздравляю со светлым праздником Благовещения! Пусть сегодня в твой дом придет светлая радость, которая надолго останется в сердце, даря тебе крепкое здоровье, счастливые мгновения жизни и благословения на все добрые дела.
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В этот благословенный день Благовещения желаю, чтобы ангелы принесли тебе счастье на крыльях, а твоя душа наполнилась радостью и надеждой. Пусть вера помогает тебе преодолевать все трудности, а любовь Божия окутывает тебя и твоих близких нежным теплом!
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Поздравляю с Благовещением! Пусть светлое известие с небес войдет в твою жизнь, наполнив сердце миром, дом – уютом, семью – счастьем. Желаю тебе хранить любовь в душе, веру в сердце и жить с радостью в глазах!
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Пусть сегодня, в праздник Благовещения, в твой дом постучит счастье и принесет с собой мир, изобилие и исполнение заветных желаний. Пусть каждый миг будет полон радости и благословения, а вера сопровождает тебя каждый день!
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С праздником Благовещения сердечно поздравляю тебя и твою семью! Пусть жизнь озарит светом добра, пусть благие вести вдохновляют и согревают сердце, а ангел-хранитель всегда будет рядом, даря защиту, покой и любовь.
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть этот чудесный праздник принесет тебе духовную радость и мир, а небеса благословят тебя на добрые дела, счастливые моменты и искреннюю любовь, которая будет с тобой каждый день.
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В день Благовещения желаю тебе, чтобы благодать небес согрела сердце, а жизнь наполнилась новыми, счастливыми переменами. Пусть Господь услышит твои молитвы, оберегает путь твой и подарит душе истинное спокойствие и радость.
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Пусть в твою дверь сегодня постучит ангел с благой вестью и принесет тебе счастье, гармонию и крепкую веру. Пусть жизнь наполняется искренними улыбками, теплыми объятиями близких и добрыми делами, делающими мир лучше!
Поздравления с Благовещением в стихах
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З Благовіщенням Україну вітаю,
Перемоги та миру українцям бажаю.
Нехай сьогодні до нас ангел прийде
І добру звістку всім нам принесе.
Нехай гармонія у світі настане,
Нехай нам у небі сонце засяє.
І буде нехай знову і знову
З нами віра, надія й любов!
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З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла й образи
Хай Господь захистить.
***
Нині Благовіщення,
Всіх гріхів відпущення!
Зі святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Щиро помоліться.
***
З Благовіщенням вас вітаю!
Світлої радості щиро бажаю.
Хай янгол вам радість у дім принесе,
Складеться в житті хай чудово усе.
Гармонія буде в душі хай та в домі,
Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,
Хай сонце у небі яскраво сіяє,
Господь хай надію у серце вселяє!
***
В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже ваше життя.
***
З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують.
***
Вітаю з Благовіщенням і зичу
Приємних звісток в вашому житті.
Вперед хай за собою мрії кличуть,
Нехай все буде добре в майбутті.
І віра в краще хай допомагає
Долати все, що доля вам дає,
А оптимізм від суму захищає.
І бережіть тепло в душі своє.
Поздравления в картинках
Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и запретах на Благовещение.
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