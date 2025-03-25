Картинки с Благовещением: открытки, красивые поздравления и пожелания для близких

Каждый год 25 марта христиане отмечают один из самых светлых праздников весны – Благовещение Пресвятой Богородицы. Он имеет древнюю историю и связан с событием, описанным в Евангелии. Архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие о том, что она станет Матерью Сына Божьего. Этот день символизирует начало духовного обновления и надежду на спасение.

Видео дня

В народной традиции Благовещение ассоциируется с пробуждением природы, наступлением весны и началом новой жизни. OBOZ.UA предлагает искренние поздравления для родных и друзей, с пожеланиями мира, добра, душевного спокойствия и исполнения заветных мечтаний.

Поздравления с Благовещением в прозе

***

В этот светлый день Благовещения поздравляю тебя и желаю, чтобы в твоей жизни всегда царила любовь и доброта, а сердце было открыто для всех прекрасных перемен. Пусть благодать Божией Матери осенит твою семью, подарит здоровье, изобилие, счастье и вдохновение для новых свершений. Будь всегда защищенным ангельскими крыльями и окруженным людьми, искренне любящими тебя!

***

Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть ангел принесет в твой дом благую весть, которая изменит жизнь только к лучшему, наполнив ее любовью, теплом и безграничной радостью. Пусть твоя душа будет светлой, мечты – высокими, молитвы – услышанными, а каждый день дарит тебе новые и прекрасные мгновения, исполненные Божьей благодати.

***

Сердечно поздравляю тебя с чудесным праздником Благовещения! Желаю, чтобы каждое твое желание, озвученное сегодня, взлетело к небесам и было услышано. Пусть Матерь Божия оберегает тебя от бедствия, дарит покой и гармонию в семье, а в сердце да живет непоколебимая вера и искренняя надежда на лучшее будущее. Пусть любовь и мир всегда сопровождают твой жизненный путь!

***

С праздником Благовещения сердечно поздравляю тебя и близких! В этот особый день желаю, чтобы в твою жизнь пришло столько добра, света и счастья, сколько звезд сияет на небесах. Пусть твои мечты сбываются, пусть сердце будет наполнено благородством и искренностью, а Богородица окутывает твою семью своей безграничной любовью и нежной заботой!

***

В этот благословенный день Благовещения от всего сердца поздравляю тебя! Желаю, чтобы Богородица принесла тебе радость и мир в душе, а ангелы наполнили дом теплом и уютом. Пусть каждая минута твоей жизни будет пронизана добром, любовью и милосердием, пусть твои молитвы будут услышаны, а жизненный путь сопровождает только светлая судьба и счастливая звезда!

Короткие приветствия своими словами

***

Пусть в праздник Благовещения ангелы принесут в твой дом благое известие о мире, любви и радости. Пусть сердце наполнится искренней верой, жизнь – добром и теплом, а небеса подарят силы и вдохновение на осуществление самых заветных мечтаний!

***

Поздравляю со светлым праздником Благовещения! Пусть сегодня в твой дом придет светлая радость, которая надолго останется в сердце, даря тебе крепкое здоровье, счастливые мгновения жизни и благословения на все добрые дела.

***

В этот благословенный день Благовещения желаю, чтобы ангелы принесли тебе счастье на крыльях, а твоя душа наполнилась радостью и надеждой. Пусть вера помогает тебе преодолевать все трудности, а любовь Божия окутывает тебя и твоих близких нежным теплом!

***

Поздравляю с Благовещением! Пусть светлое известие с небес войдет в твою жизнь, наполнив сердце миром, дом – уютом, семью – счастьем. Желаю тебе хранить любовь в душе, веру в сердце и жить с радостью в глазах!

***

Пусть сегодня, в праздник Благовещения, в твой дом постучит счастье и принесет с собой мир, изобилие и исполнение заветных желаний. Пусть каждый миг будет полон радости и благословения, а вера сопровождает тебя каждый день!

***

С праздником Благовещения сердечно поздравляю тебя и твою семью! Пусть жизнь озарит светом добра, пусть благие вести вдохновляют и согревают сердце, а ангел-хранитель всегда будет рядом, даря защиту, покой и любовь.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть этот чудесный праздник принесет тебе духовную радость и мир, а небеса благословят тебя на добрые дела, счастливые моменты и искреннюю любовь, которая будет с тобой каждый день.

***

В день Благовещения желаю тебе, чтобы благодать небес согрела сердце, а жизнь наполнилась новыми, счастливыми переменами. Пусть Господь услышит твои молитвы, оберегает путь твой и подарит душе истинное спокойствие и радость.

***

Пусть в твою дверь сегодня постучит ангел с благой вестью и принесет тебе счастье, гармонию и крепкую веру. Пусть жизнь наполняется искренними улыбками, теплыми объятиями близких и добрыми делами, делающими мир лучше!

Поздравления с Благовещением в стихах

***

З Благовіщенням Україну вітаю,

Перемоги та миру українцям бажаю.

Нехай сьогодні до нас ангел прийде

І добру звістку всім нам принесе.

Нехай гармонія у світі настане,

Нехай нам у небі сонце засяє.

І буде нехай знову і знову

З нами віра, надія й любов!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла й образи

Хай Господь захистить.

***

Нині Благовіщення,

Всіх гріхів відпущення!

Зі святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Щиро помоліться.

***

З Благовіщенням вас вітаю!

Світлої радості щиро бажаю.

Хай янгол вам радість у дім принесе,

Складеться в житті хай чудово усе.

Гармонія буде в душі хай та в домі,

Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,

Хай сонце у небі яскраво сіяє,

Господь хай надію у серце вселяє!

***

В день Благовіщення нехай

Наш з вами буде мирним край,

Хай кохання і добро,

Переважить в світі зло.

Хай Богородиця свята,

Береже ваше життя.

***

З Благовіщенням вітання

Щирі ви мої прийміть,

Хай наповненою щастям

Буде ваша кожна мить.

Хай вістей побільше добрих

Доля світла вам дарує,

Мир, достаток, розуміння

В домі завжди хай вирують.

***

Вітаю з Благовіщенням і зичу

Приємних звісток в вашому житті.

Вперед хай за собою мрії кличуть,

Нехай все буде добре в майбутті.

І віра в краще хай допомагає

Долати все, що доля вам дає,

А оптимізм від суму захищає.

І бережіть тепло в душі своє.

Поздравления в картинках

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и запретах на Благовещение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.