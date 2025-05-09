Карпаты вхурделило: спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. Фото

Последний месяц весны не перестает удивлять резким изменением погодных условий, в частности 9 мая в Карпатах можно наблюдать снег. Спасатели предупреждают об ухудшении условий в этих регионах.

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Соответствующую информацию опубликовали на Facebook-странице "Горные спасатели Прикарпатья". Там показали фото на горе Пип Иван с заснеженной территорией и отметили, что утром столбики термометров опустились до -7 градусов.

"Внимание!!! Ухудшение погодных условий! По состоянию на 08:25, 09.05.2025 на горе Поп Иван облачно, туман, видимость ограничена. Ветер восточный, северо-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -7°С", – говорится в сообщении.

В пгт. Ворохта Ивано-Франковской области тоже наблюдается снег, туман, а также небольшой мороз.

"По состоянию на 09:00 09.05.2025 в ур. Заросляк, туман, снег, ветер юго-западный 3-5 м/с, температура воздуха -1°С", – указано в сообщении.

В ГСЧС Украины показали видео заснеженных пейзажей в Карпатах и ​​призвали воздержаться от походов в горы.

"Майская зима в Карпатах: заснежило на популярном туристическом маршруте урочище Заросляк. На горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, видимость ограничена, ветер восточный, северо-восточный 10–12 м/с. Температура воздуха – минус 7°C. Учтите погодные условия и воздерживайтесь от выходов в высокогорье", – подчеркнули спасатели.

В самом высокогорном горнолыжном курорте Украины Драгобрат температура воздуха опустилась до -2 градусов, везде лежит снег.

В местных Telegram-каналах предупредили, что водителям следует быть осмотрительными на горных дорогах.

"Водителям на летней резине, которые решили на выходные отправиться в путешествие по горам, стоит быть бдительными, местами возможна скользкая дорога. На фотографиях Яремче, 09.05.2025 года", – говорится в сообщении.

Напомним, по словам синоптика Натальи Птухи, в ближайшее время жаркой погоды в Украине не ожидается. На выходные, 10-11 мая, погода будет в основном дождливой. Температура воздуха до +20 градусов в ближайшее время маловероятна.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики предупредили, что на Украину надвигается холодный антициклон из Скандинавии Riccarda. Он сделает атмосферу неустойчивой и принесет кратковременные дожди и грозы.

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