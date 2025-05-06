На Украину надвигается антициклон Riccarda: как изменится погода

В ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое изменение погоды. К нам надвигается холодный антициклон из Скандинавии под названием Riccarda.

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Об этом сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. Перед тем страну зацепит активный волновой циклон из Центральной Европы, который сделает атмосферу неустойчивой.

Начало недели принесет кратковременные дожди различной интенсивности, местами грозы. Температура будет колебаться от +7 до +12 ночью и +13...+18 днем.

В четверг, 8 мая, ситуация изменится: к управлению погодой приступит Riccarda. Облака начнут рассеиваться, дожди временно отступят, но вместе с этим придет похолодание.

Ночная температура снизится до +2...+7°, а на поверхности почвы местами возможны заморозки 0...-3°. Днем ожидается скромное "апрельское" тепло - +12...+17°.

В пятницу, 9 мая, в атмосферу снова вмешается циклонический вихрь из южных широт. Он принесет плотную облачность и дожди (5-15 мм за сутки). Фронт будет иметь как теплые, так и холодные участки, поэтому ливни возможны в любое время суток.

Синоптики предупреждают, что грозовая активность может быть опасной - местами вероятны град и шквалы.

Летнего тепла, по прогнозам, ждать еще рано. Вероятно, стабильное потепление придет не раньше второй половины мая.

Как ранее писал OBOZ.UA, в целом с 6 по 9 мая погода в нашей стране будет прохладной практически во всех регионах. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах даже дожди с мокрым снегом.

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