Выходные будут дождливыми: синоптики сказали, когда ждать улучшения погоды

Конец недели в Украине будет дождливым, жаркой погоды не ожидается. До начала следующей недели возможно повышение температуры воздуха до +19 градусов, лишь с 14-15 мая возможны сдвиги на несколько градусов.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха . По ее словам, в ближайшие выходные, 10-11 мая, погода будет в основном дождливой.

"Где-то больше, где-то меньше, но все же", – сказала синоптик.

В частности, в субботу на юго-востоке и востоке ожидаются умеренные дожди. Днем на западе и севере – небольшие осадки.

Повышение температуры воздуха до +20 градусов в ближайшее время маловероятно, говорит Наталья Птуха.

В воскресенье и понедельник, 12 мая, днем может быть тепло до +14...+19 градусов, но на западе и севере только +8...+14 градусов днем.

Такие температуры, как ожидается, будут господствовать до 14 мая.

"Возможно, 14-15 мая начнутся какие-то сдвиги на несколько градусов", – прогнозирует синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 9 мая, на большей территории Украины, кроме западных областей, будут лить значительные дожди .

Ночью от +3 до +9 градусов, днем от +8 до +17 градусов, на востоке до +20 градусов.

В субботу, 10 мая, днем небольшие дожди пройдут лишь в западных и северных областях. Ночью от +3 до +11 градусов, днем от +9 до +17 градусов.

В воскресенье, 11 мая, небольшие дожди ожидаются по всей территории Украины, кроме юга и востока. Ночью от +3 до +8 градусов, днем от +10 до +17 градусов.