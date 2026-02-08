Какой праздник отмечают 8 февраля: церковный календарь

8 февраля – день, в котором тесно переплелись церковные традиции, международные инициативы и события, оставившие заметный след в истории Украины и мира. Эта дата имеет особое значение для верующих, ведь церковный календарь чтит известных святых.

В то же время в мире в этот день говорят о важных социальных темах и семейных ценностях. 8 февраля также связано с выдающимися политическими, культурными и общественными событиями. Кроме этого, именно сегодня родились и ушли из жизни известные фигуры, которые повлияли на науку, искусство и общественную жизнь.

OBOZ.UA рассказывает, какой праздник отмечают 8 февраля и чем запомнился этот день.

Праздники в Украине и мире

Международный день шотландского виски (International Scotch Day)

День оперы

День нирваны

Воскресенье аутизма (Autism Sunday)

Всемирный день брака

День предложения руки и сердца

Церковный праздник 8 февраля

Верующие почитают святого великомученика Феодора Стратилата и святого пророка Захарии Серповидца.

События 8 февраля

1106 — великий князь Киевский Владимир Мономах составил "Поучение", первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси.

1347 — соглашением враждующих сторон закончилась гражданская война в Византии.

1575 — Вильгельмом Оранским основан Лейденский университет.

1587 — казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.

1600 — суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

1627 — первое письменно зафиксированное применение в горном деле взрывной технологии.

1807 — у прусского города Эйлау состоялась самая кровавая битва русско-прусско-французской войны с участием почти 150 тысяч человек.

1837 — состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом.

1861 — семь южных штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки.

1865 — Грегор Мендель представил открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно.

1879 — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предложил ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени.

1885 — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу.

1887 — Конгресс США утвердил акт Дауэса.

1908 — первое исполнение 2-й симфонии Сергея Рахманинова (Москва).

1914 — в Монреале создали украинское издательство "Новый Свет".

1915 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Дэвида Гариффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов.

1916 — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявила о появлении нового художественного течения — дадаизма.

1921 — СНК УССР принял декрет о заповеднике "Аскания-Нова" (развивался Ф. Фальц-Фейном с 1874 г.).

1928 — первая передача телесигнала через океан — из Лондона в Нью-Йорк.

1929 — в Ленинграде арестовали будущего академика (тогда еще студента) Дмитрия Лихачева (осужден на 5 лет и отправлен на Соловки).

1963 — в Ираке в результате военного переворота пришла к власти партия Баас.

1964 — Beatles прибыли в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватила волна битломании.

1965 — в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении.

1969 — состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой — Аэробус A380).

1971 — основана одна из трех основных фондовых бирж США — NASDAQ.

1972 — в лондонском Альберт-холле отменили концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными.

1981 — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погиб 21 человек.

1984 — открылись XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.

1992 — открылись XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле, Франция.

1994 — Украина присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира".

1997 — в Киеве была создана партия Христианско-Народный Союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-Демократический Союз.

2002 — открылись XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, США.

2025 — группа Ziferblat победили на национальном отборе и поехали представлять Украину на Евровидении 2025.

Именинники 8 февраля

Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

