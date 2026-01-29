В Украине могут вернуть выходные на государственные и религиозные праздники: в Раде появился законопроект

В Верховную Раду подали законопроект о возвращении выходных на государственные праздники, которые были отменены во время действия военного положения. Автором законопроекта стал нардеп Алексей Гончаренко.

Видео дня

Он предлагает для гражданских установить выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины. А для военных – праздничные дни, во время которых военнослужащий находился на службе, добавить к ежегодному основному отпуску или компенсируются.

"Во время рождественских праздников я получил много обращений и откровенного непонимания людей от того, почему нельзя сделать хотя бы один выходной на Рождество или Новый год? И это логичный вопрос, я понимаю, идет война. Но люди истощены. Этот один день с близкими может дать им больше силы работать дальше, чем продолжать работу на истощение", – написал нардеп в своем телеграм канале.

Гончаренко призвал коллег поддержать его законопроект.