Какой праздник отмечают 8 апреля: все об этом дне
8 апреля – дата, объединяющая сразу несколько важных событий, праздников и исторических упоминаний. В этот день в мире отмечают международные инициативы, посвященные культуре, духовности и общественным темам.
В Украине же дата имеет особое религиозное значение, ведь приходится на период Страстной недели перед Пасхой. В то же время 8 апреля оставило заметный след в истории разных стран – от средневековых событий до современных трагедий и достижений.
Именно поэтому этот день достоин внимания не только как календарная дата, а как сочетание традиций, памяти и современности.
Праздники в Украине и мире
- Международный день фэн-шуй
- Международный день ромов
- Международный день розового
- День карликового бегемота
- Международный день конкурса красоты
- День работников военных комиссариатов
- Международный день буддизма
Церковный праздник 8 апреля
В 2026 году на 8 апреля приходится Великая среда Страстной недели, когда Церковь вспоминает предательство Иудой Христа и покаяние грешницы, которая омыла ноги Спасителя миром. Также в этот день чтят память преподобного Руфа и святителя Нифонта Киево-Печерских, которые прославились своим подвижничеством и смирением в стенах лавры.
События этого дня
- 217 — мятеж против римского императора Каракаллы.
- 1093 — монахи Королевства Англия под руководством Волкелина переехали в новый храм — Винчестерский собор.
- 1139 — основатель и первый король (с 1130 г.) Сицилийского королевства Рожер II отлучен от церкви.
- 1158 — князь Андрей Боголюбский закладывает Успенский собор во Владимире.
- 1271 — султан мамелюков Бейбарс I захватывает крепость госпитальеров Крак де Шевалье в Сирии.
- 1480 — католической церковью объявляется крестовый поход для отвоевания у мусульман Отранто (Южная Италия).
- 1498 — арестован флорентийский монах Савонарола, обвиненный в ереси.
- 1513 — мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявляет Флориду владением Испании.
- 1548 — Перу провозглашено территорией Испании.
- 1605 — шведский король Карл XI распорядился основать город Оулу (ныне — один из крупнейших финляндских городов).
- 1709 — заключен трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII.
- 1722 — по приказу Петра I в Петербурге начинаются систематические наблюдения за погодой.
- 1766 — в Англии впервые запатентован способ пожарной эвакуации: плетеная корзина на шкиве и цепи.
- 1767 — королевство Аютия (Таиланд) пало под давлением бирманских захватчиков.
- 1771 — Екатерина II издает приказ организовать чрезвычайные меры для спасения Москвы от бубонной чумы.
- 1783 — Екатерина II издала манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под государство Российское".
- 1830 — Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами.
- 1838 — пароход "Brunel Isambard" завершает свое первое путешествие из Бристоля в Нью-Йорк; на путешествие понадобилось 15 дней.
- 1853 — открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.
- 1861 — расстрелянная манифестация в Варшаве.
- 1872 — в Петербурге выходит первое русское издание "Капитала" Карла Маркса.
- 1889 — французский генерал, бывший министр обороны Ж. Буланже, обвиненный в заговоре, бежит в Бельгию.
- 1901 — российская полиция устанавливает слежку за Владимиром Лениным, находящимся за границей.
- 1902 — подписывается российско-китайское соглашение о постепенном выводе российских войск из Маньчжурии.
- 1904 — Великобритания и Франция подписали соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), закончившее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями.
- 1906 — во Франкфурте зафиксирована первая смерть от болезни Альцгеймера.
- 1913 — в Пекине начинает работу первый китайский парламент.
- 1918 — Декрет Совнаркома о создании волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам (военкоматов), которые заменят военные отделы Советов (для контроля над ведущими специалистами из старых кадров).
- 1918 — российский триколор заменен красным флагом.
- 1918 — немцы заняли Харьков, правительство так называемой Донецко-Криворожской республики эвакуировано.
- 1919 — французские войска покидают Одессу.
- 1920 — декретом ВЦИК учреждена новая военная награда — Почетное революционное оружие.
- 1921 — итальянскими войсками была подавлена Лабинская республика.
- 1928 — Церковь в СССР лишена статуса юридического лица.
- 1930 — вышел на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля".
- 1935 — в СССР уголовная ответственность распространена на детей старше 12 лет, которые теперь могут быть приговорены к смертной казни.
- 1939 — Италия аннексирует Албанию. Король Зог отрекается от престола.
- 1940 — начало акции НКВД по ликвидации польских военнопленных в Катынском лесу под Смоленском.
- 1941 — в Красном море итальянской подводной лодкой затапливается британский крейсер "Кейптаун".
- 1942 — греческий пароход "Эндерания" разбивается на камнях у берегов Турции, погибло 211 человек.
- 1943 — в США замораживается рост цен и зарплаты.
- 1944 — советские войска начали Крымскую операцию.
- 1944 — войска 1-го Украинского фронта Советской армии вышли на границу СССР с Румынией и Чехословакией на фронте длиной 200 километров и захватили районные центры Станиславской (теперь — Ивано-Франковской) и Черновицкой области.
- 1945 — советские войска 3-го Белорусского фронта начали штурм города и крепости Кенигсберг.
- 1945 — американские войска обнаруживают склады похищенных нацистами картин и золота в соляных шахтах Мюльгаузена.
- 1947 — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров).
- 1947 — возле Каракаса, Венесуэла, разбивается самолет Douglas C-47 венесуэльской компании Linea Aeropostal Venezolana. Погибли 27 человек, находившихся на борту самолета.
- 1951 — директор ФБР докладывает сенату США о том, что в случае войны с СССР американские коммунисты планируют акты саботажа в ключевых отраслях промышленности.
- 1962 — на референдуме французы одобрили Эвианские соглашения, предоставлявшие независимость Алжиру.
- 1967 — греки и турки возобновляют боевые действия вблизи Лимасола, Кипр.
- 1970 — авария на советской атомной подводной лодке проекта 627А "Кит" К-8.
- 1971 — состоялся первый Всемирный конгресс цыган в Лондоне, который принял цыганский гимн и флаг.
- 1974 — в Советском Союзе на экраны выходит комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".
- 1986 — Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово "перестройка".
- 1988 — СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.
- 1990 — на американском канале ABC начат премьерный показ сериала "Твин Пикс".
- 1990 — над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.
- 1990 — создан благотворительный Международный фонд "Возрождение" (украинское отделение "Фонда Сороса").
- 1990 — в проливе Скагеррак происходит катастрофа с морским паромом "Скандинавиан стар", который направлялся из Осло в Фредериксхавн. Погибает 170 человек.
- 1991 — Компартия Молдовы объявила о неповиновении КПСС.
- 1992 — американский теннисист Артур Эш объявляет о том, что он заражен вирусом СПИДа.
- 1992 — сербская община в Боснии провозглашает создание независимой республики.
- 1995 — самолет Ил-76 разбивается при посадке в Петропавловск-Камчатске, погибло 14 человек.
- 1997 — серебряный доллар 1804 года продается в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов.
- 1999 — Ирак отвергает предложения ООН по продолжению инспекций иракских стратегических объектов.
- 1999 — Правительство Югославии объявляет о прекращении боевых действий в Косово.
- 1999 — в ночь с 7 на 8 апреля: незадолго до полуночи авианосец "Теодор Рузвельт" и ракетоносные крейсеры НАТО, базирующиеся в Адриатическом море, выпускают несколько десятков крылатых ракет "Томагавк" по Белграду и другим районам Югославии.
- 2001 — лидер Национал-большевистской партии Эдуард Савенко (литературный псевдоним — Эдуард Лимонов) задерживается за причастность к покупке оружия и взрывчатки.
- 2001 — церковь выступила против "Формулы-1"
- 2003 — под Каиром обнаружено древнейшее захоронение
- 2005 — похороны Папы Римского Иоанна Павла II, ставшие самым массовым церемониальным событием в истории человечества.
- 2014 — начало активных боев за Луганский аэропорт во время Войны на востоке Украины
- 2014 — прекращение поддержки операционной системы Windows XP
- 2022 — российские войска попали ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу города Краматорск. В момент атаки на вокзале находились тысячи людей, которые ждали эвакуации. Погиб 61 человек, более 100 получили ранения.
Именинники 8 апреля
Иван, Сергей, Мария.
Ранее OBOZ.UA писал о том, как в СССР праздновали Пасху несмотря на запрет праздника.
