Какой праздник отмечают 8 апреля: все об этом дне

8 апреля – дата, объединяющая сразу несколько важных событий, праздников и исторических упоминаний. В этот день в мире отмечают международные инициативы, посвященные культуре, духовности и общественным темам.

В Украине же дата имеет особое религиозное значение, ведь приходится на период Страстной недели перед Пасхой. В то же время 8 апреля оставило заметный след в истории разных стран – от средневековых событий до современных трагедий и достижений.

Именно поэтому этот день достоин внимания не только как календарная дата, а как сочетание традиций, памяти и современности.

Праздники в Украине и мире

Международный день фэн-шуй

Международный день ромов

Международный день розового

День карликового бегемота

Международный день конкурса красоты

День работников военных комиссариатов

Международный день буддизма

Церковный праздник 8 апреля

В 2026 году на 8 апреля приходится Великая среда Страстной недели, когда Церковь вспоминает предательство Иудой Христа и покаяние грешницы, которая омыла ноги Спасителя миром. Также в этот день чтят память преподобного Руфа и святителя Нифонта Киево-Печерских, которые прославились своим подвижничеством и смирением в стенах лавры.

События этого дня

217 — мятеж против римского императора Каракаллы.

1093 — монахи Королевства Англия под руководством Волкелина переехали в новый храм — Винчестерский собор.

1139 — основатель и первый король (с 1130 г.) Сицилийского королевства Рожер II отлучен от церкви.

1158 — князь Андрей Боголюбский закладывает Успенский собор во Владимире.

1271 — султан мамелюков Бейбарс I захватывает крепость госпитальеров Крак де Шевалье в Сирии.

1480 — католической церковью объявляется крестовый поход для отвоевания у мусульман Отранто (Южная Италия).

1498 — арестован флорентийский монах Савонарола, обвиненный в ереси.

1513 — мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявляет Флориду владением Испании.

1548 — Перу провозглашено территорией Испании.

1605 — шведский король Карл XI распорядился основать город Оулу (ныне — один из крупнейших финляндских городов).

1709 — заключен трактат между гетманом Иваном Мазепой, кошевым Костем Гордиенко и шведским королем Карлом XII.

1722 — по приказу Петра I в Петербурге начинаются систематические наблюдения за погодой.

1766 — в Англии впервые запатентован способ пожарной эвакуации: плетеная корзина на шкиве и цепи.

1767 — королевство Аютия (Таиланд) пало под давлением бирманских захватчиков.

1771 — Екатерина II издает приказ организовать чрезвычайные меры для спасения Москвы от бубонной чумы.

1783 — Екатерина II издала манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под государство Российское".

1830 — Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами.

1838 — пароход "Brunel Isambard" завершает свое первое путешествие из Бристоля в Нью-Йорк; на путешествие понадобилось 15 дней.

1853 — открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1861 — расстрелянная манифестация в Варшаве.

1872 — в Петербурге выходит первое русское издание "Капитала" Карла Маркса.

1889 — французский генерал, бывший министр обороны Ж. Буланже, обвиненный в заговоре, бежит в Бельгию.

1901 — российская полиция устанавливает слежку за Владимиром Лениным, находящимся за границей.

1902 — подписывается российско-китайское соглашение о постепенном выводе российских войск из Маньчжурии.

1904 — Великобритания и Франция подписали соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), закончившее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями.

1906 — во Франкфурте зафиксирована первая смерть от болезни Альцгеймера.

1913 — в Пекине начинает работу первый китайский парламент.

1918 — Декрет Совнаркома о создании волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам (военкоматов), которые заменят военные отделы Советов (для контроля над ведущими специалистами из старых кадров).

1918 — российский триколор заменен красным флагом.

1918 — немцы заняли Харьков, правительство так называемой Донецко-Криворожской республики эвакуировано.

1919 — французские войска покидают Одессу.

1920 — декретом ВЦИК учреждена новая военная награда — Почетное революционное оружие.

1921 — итальянскими войсками была подавлена Лабинская республика.

1928 — Церковь в СССР лишена статуса юридического лица.

1930 — вышел на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля".

1935 — в СССР уголовная ответственность распространена на детей старше 12 лет, которые теперь могут быть приговорены к смертной казни.

1939 — Италия аннексирует Албанию. Король Зог отрекается от престола.

1940 — начало акции НКВД по ликвидации польских военнопленных в Катынском лесу под Смоленском.

1941 — в Красном море итальянской подводной лодкой затапливается британский крейсер "Кейптаун".

1942 — греческий пароход "Эндерания" разбивается на камнях у берегов Турции, погибло 211 человек.

1943 — в США замораживается рост цен и зарплаты.

1944 — советские войска начали Крымскую операцию.

1944 — войска 1-го Украинского фронта Советской армии вышли на границу СССР с Румынией и Чехословакией на фронте длиной 200 километров и захватили районные центры Станиславской (теперь — Ивано-Франковской) и Черновицкой области.

1945 — советские войска 3-го Белорусского фронта начали штурм города и крепости Кенигсберг.

1945 — американские войска обнаруживают склады похищенных нацистами картин и золота в соляных шахтах Мюльгаузена.

1947 — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров).

1947 — возле Каракаса, Венесуэла, разбивается самолет Douglas C-47 венесуэльской компании Linea Aeropostal Venezolana. Погибли 27 человек, находившихся на борту самолета.

1951 — директор ФБР докладывает сенату США о том, что в случае войны с СССР американские коммунисты планируют акты саботажа в ключевых отраслях промышленности.

1962 — на референдуме французы одобрили Эвианские соглашения, предоставлявшие независимость Алжиру.

1967 — греки и турки возобновляют боевые действия вблизи Лимасола, Кипр.

1970 — авария на советской атомной подводной лодке проекта 627А "Кит" К-8.

1971 — состоялся первый Всемирный конгресс цыган в Лондоне, который принял цыганский гимн и флаг.

1974 — в Советском Союзе на экраны выходит комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".

1986 — Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово "перестройка".

1988 — СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

1990 — на американском канале ABC начат премьерный показ сериала "Твин Пикс".

1990 — над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

1990 — создан благотворительный Международный фонд "Возрождение" (украинское отделение "Фонда Сороса").

1990 — в проливе Скагеррак происходит катастрофа с морским паромом "Скандинавиан стар", который направлялся из Осло в Фредериксхавн. Погибает 170 человек.

1991 — Компартия Молдовы объявила о неповиновении КПСС.

1992 — американский теннисист Артур Эш объявляет о том, что он заражен вирусом СПИДа.

1992 — сербская община в Боснии провозглашает создание независимой республики.

1995 — самолет Ил-76 разбивается при посадке в Петропавловск-Камчатске, погибло 14 человек.

1997 — серебряный доллар 1804 года продается в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов.

1999 — Ирак отвергает предложения ООН по продолжению инспекций иракских стратегических объектов.

1999 — Правительство Югославии объявляет о прекращении боевых действий в Косово.

1999 — в ночь с 7 на 8 апреля: незадолго до полуночи авианосец "Теодор Рузвельт" и ракетоносные крейсеры НАТО, базирующиеся в Адриатическом море, выпускают несколько десятков крылатых ракет "Томагавк" по Белграду и другим районам Югославии.

2001 — лидер Национал-большевистской партии Эдуард Савенко (литературный псевдоним — Эдуард Лимонов) задерживается за причастность к покупке оружия и взрывчатки.

2001 — церковь выступила против "Формулы-1"

2003 — под Каиром обнаружено древнейшее захоронение

2005 — похороны Папы Римского Иоанна Павла II, ставшие самым массовым церемониальным событием в истории человечества.

2014 — начало активных боев за Луганский аэропорт во время Войны на востоке Украины

2014 — прекращение поддержки операционной системы Windows XP

2022 — российские войска попали ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу города Краматорск. В момент атаки на вокзале находились тысячи людей, которые ждали эвакуации. Погиб 61 человек, более 100 получили ранения.

Именинники 8 апреля

Иван, Сергей, Мария.

