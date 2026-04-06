Где 'праздновали' Пасху в СССР: что чаще всего дарили

В советские времена Пасху часто отмечали не открыто в церкви, а на кладбищах или дома. При этом самым распространенным пасхальным подарком были пасхальные яйца и писанки.

В СССР Пасху не одобряли на официальном уровне, однако полностью искоренить этот праздник не удалось. Несмотря на запреты, украинцы продолжали печь паски, красить яйца и сохранять хотя бы часть древних обычаев. OBOZ.UA рассказывает, как праздновали Пасху в советское время.

Почему на Пасху ходили на кладбище

В части регионов Украины распространилась практика ходить на Пасху на кладбище. Считается, что это стало своеобразным ответом на контроль со стороны советской системы. Если посещение церкви вызывало подозрение, то поход на могилы воспринимался значительно спокойнее.

Фактически часть людей начала почитать умерших именно на Пасху, хотя по церковной традиции для этого существует отдельный день – Радоница, или проводы, приходящийся на девятый день после праздника. Такой перенос имел скорее вынужденный, чем богословский характер. Сегодня церковь не поддерживает обычай "праздновать" Пасху на кладбище, но его появление во многом связано именно с советской действительностью.

Как сохраняли пасхальные обычаи

Несмотря на официальную антирелигиозную политику, в быту держались устойчивые пасхальные элементы. Прежде всего это выпекание куличей и окрашивание яиц. Даже когда не было специальных форм или декоративных материалов, хозяйки находили простые домашние решения. Куличи пекли в самодельных формах, а яйца красили хотя бы в луковой посуде.

Именно эти простые действия становились способом сохранить связь с традицией.

Что чаще всего дарили на Пасху

Чаще всего дарили пасхальные яйца. В то же время хозяйки пытались сделать их более интересными, даже при минимальных возможностях. Перед покраской к скорлупе могли прикладывать петрушку или другие травы, чтобы после окрашивания оставался узор. Другой популярный вариант – дряпанки, когда рисунок выцарапывали уже на окрашенном яйце.

Если же обменяться настоящими яйцами не было возможности, дарили деревянные. Они воспринимались и как декоративная вещь, и как отголосок народной традиции.

Именно поэтому Пасха в СССР – это история запретов и бытового сопротивления.

