Какой праздник отмечают 3 марта: все об этом дне

3 марта – это день, когда история и современность переплетаются в невероятном калейдоскопе событий: от первой карты Луны до признания независимости Украины в 1918 году.

Видео дня

Пока мир отмечает День дикой природы и чествует мастеров слова, церковный календарь напоминает нам о несокрушимости духа святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

OBOZ.UA приглашает узнать, чем еще уникальна эта дата, какие традиции сохранились до нашего времени и кто сегодня празднует свой День ангела.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день слуха

Всемирный день дикой природы

Международный день ирландского виски

Всемирный день писателя

Церковный праздник 3 марта

3 марта церковь чтит память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за христианскую веру в Амасии Понтийской в начале IV века. Согласно преданию, братья Евтропий и Клеоник вместе с другом Василиском выдержали жестокие пытки, демонстрируя несокрушимую стойкость и призывая язычников к истинному Богу. Этот праздник напоминает верующим о силе духовного единства и преданности своим убеждениям даже перед лицом смертельной опасности.

События 3 марта

1067 — Минск впервые упоминается в летописях в связи с битвой на Немыге.

1585 — в Виченце открыт Театр Олимпико, построенный по проекту Андреа Палладио. Это первый и наиболее древний крытый театр Европы.

1645 — этим днем датирована первая карта Луны, составленная Михаэлем ван Лангреном.

1669 — Начала свою работу казацкая рада в Глухове на которой гетман Демьян Игнатович заключил новое соглашение с московским царем, так называемые Глуховские статьи.

1802 — в Вене опубликована "Лунная соната" Бетховена.

1861 — российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права.

1866 — в Киеве открыта публичная библиотека (теперь – Национальная парламентская библиотека Украины).

1875 — "день рождения" канадского хоккея. В Монреале состоялся первый организованный хоккейный матч.

1875 — в Париже со скандалом прошла премьера оперы "Кармен" Жоржа Бизе.

1878 — в Сан-Стефано, пригороде Стамбула, подписан прелиминарный мирный договор, который завершал русско-турецкую войну 1877-1878 годов.

1915 — в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита.

1917 — 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР).

1918 — согласно Брестскому миру советская Россия признала независимость Украины.

1921 — Польша и Румыния подписали в Бухаресте договор о военном союзе против России.

1923 — вышел в свет первый номер нью-йоркского журнала "Time".

1924 — в Турции отменили Османскую династию, халифат, другие религиозные органы власти и начали светские реформы.

1931 — Президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки, официальным гимном США.

1938 — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаружили большой источник сырой нефти.

1945 — под давлением США и Советского Союза Финляндия, которая в сентябре 1944 года подписала с СССР соглашение о перемирии, объявила войну Германии, своему недавнему союзнику во 2-й мировой войне.

1945 — во Львове начала работу Областная государственная картинная галерея.

1945 — истребление отделом польской Армии Крайовой украинского мирного населения села Павлокома.

1947 — дал промышленный ток восстановлен первый агрегат Днепровской ГЭС, взорванной НКВД 1941 года.

1952 — утвержден генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования.

1978 — на кладбище в городке Веве (Швейцария) из могилы похищены останки американского актера Чарли Чаплина; они были найдены через 11 недель вблизи Женевского озера.

1991 — в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказалось за выход этих республик из состава СССР.

1994 — Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

2005 — Стив Фоссетт совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer.

2020 — объявлено о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине.

2022 — Грузия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз

Именинники 3 марта

Михаил, Максим, Евгений, Марта, Марфа.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в марте весеннее равноденствие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.