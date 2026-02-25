В этот день придет настоящая весна: когда в марте состоится весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие – это явление, которое издавна считалось символом возрождения и нового жизненного цикла. В этот магический момент наша планета занимает особое положение относительно Солнца, стирая границы между днем и ночью.

Видео дня

Для многих народов мира это событие знаменует не просто смену погоды, а начало астрономической весны, когда природа окончательно просыпается от зимнего сна. Наблюдение за этим процессом помогло человечеству сформировать первые календари и понять ритмы Вселенной.

Что такое весеннее равноденствие

По научной мысли, весеннее равноденствие – это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. Название явления происходит от латинского сочетания aequus nox, что означает "ровная ночь", ведь продолжительность светового времени практически сравнивается с темнотой. В этот день Солнце освещает оба земных полюса одновременно, восходя точно на востоке и заходя строго на западе. Хотя из-за атмосферного преломления света день становится несколько длиннее ночи, именно эта дата является официальной границей, после которой световой день будет стабильно расти до самого лета.

Когда весеннее равноденствие 2026 года

В 2026 году это выдающееся астрономическое событие произойдет 20 марта. Для жителей Украины точное время наступления равноденствия – 16:45 по киевскому времени. Важно отметить, что дата явления не является фиксированной и может колебаться между 19 и 21 марта. Такая нестабильность обусловлена разницей между календарным годом и временем реального оборота Земли вокруг Солнца, который составляет примерно 365 суток и дополнительные 6 часов. Именно это временное смещение заставляет астрономическую весну ежегодно подстраиваться под наш календарь.

Традиции весеннего равноденствия

В древности славяне считали этот день настоящим началом года, ведь земля начинала прогреваться для нового урожая. Традиционно к празднику готовились заранее: проводили генеральную уборку, выметая из домов остатки зимнего застоя.

Особым обычаем было выпекание булочек в форме птичек, символизирующих возвращение перелетных вестников весны. Также этот период считали идеальным временем для "обновления" жизни: люди покупали новые вещи, посещали ярмарки и избавлялись от хлама, освобождая место для положительной энергии.

Что нельзя делать в день равноденствия

Согласно народным поверьям и древним наставлениям, существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться в день начала астрономической весны:

Избегайте ссор: Любой конфликт или злость в этот день могут "запрограммировать" неудачи на весь следующий год.

Любой конфликт или злость в этот день могут "запрограммировать" неудачи на весь следующий год. Не грустите: Плач и негативные мысли притягивают трудности, поэтому стоит настроиться на позитив.

Плач и негативные мысли притягивают трудности, поэтому стоит настроиться на позитив. Отложите тяжелый труд : День лучше посвятить духовному очищению и легкому отдыху.

: День лучше посвятить духовному очищению и легкому отдыху. Не держите обид: Не рекомендуется входить в весну с грузом старых разочарований — их советуют выписать на бумагу и сжечь.

Погода в день равноденствия также служит прогнозом: солнечное небо предвещает скорое тепло, а пасмурный день предупреждает о ночных заморозках в течение следующих сорока дней.

OBOZ.UA предлагает узнать, какая разница между равноденствием и солнцестоянием.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.