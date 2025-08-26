Какой праздник отмечают 26 августа в Украине: все об этом дне

26 августа – день, сочетающий в себе светские, культурные и церковные события. В этот день отмечают Международный день актера, День собак, а также даже необычный праздник – День туалетной бумаги. Любители гармонии отмечают День музыкальной йоги, символизирующий единение тела и духа.

Церковь же в этот день чтит память святых мучеников Адриана и Натальи, которые стали примером верности и преданности христианской вере. В истории 26 августа осталось много важных событий – от битв средневековья до открытия новых земель и создания известных футбольных клубов.

Это день, когда прошлое, духовность и современность переплетаются в календаре, напоминая о многогранности человеческой жизни.

Какие праздники 26 августа

День музыкальной йоги

Международный день актера

День туалетной бумаги

Международный день собак

Церковный праздник сегодня

Верующие 26 августа чтят память святых мучеников Адриана и Натальи.

Исторические события 26 августа

1071 — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом разгромили византийскую армию императора Романа IV Диогена и взяли его в плен.

1278 — состоялась битва при Дюрнкруте, крупнейшая битва рыцарских времен в Европе. Силы короля Германии Рудольфа I и короля Венгрии Ласло IV Куна разгромили войска короля Богемии Пржемысла Отакара II.

1382 — золотоордынский хан Тохтамыш захватил Москву, разграбил и сжег ее, восстановив зависимость земель Московского княжества от Орды.

1498 — Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. "Пьета", или "Оплакивание Христа", выполненная из цельного блока каррарского мрамора, стала одним из самых знаменитых его творений.

1657 — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избран Иван Выговский.

1728 — Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

1789 — принятие Декларации прав человека и гражданина Учредительным собранием в Королевстве Франция.

1791 — американец Джон Фитч запатентовал пароход, продемонстрированный еще 4 годами ранее.

1813 — началась Дрезденская битва. На следующий день Наполеон победил союзную прусско-австро-русскую армию.

1833 — члены экспедиции Джона Росса обнаружены на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен.

1847 — провозглашена Республика Либерия — первое независимое государство в черной Африке.

1907 — закованный в цепь и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд.

1914 — основан футбольный клуб Палмейрас.

1918 — Уолт Дисней подделал свои документы, "увеличив" себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест.

1918 — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обменялись грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора.

1926 — в Королевстве Италия создан футбольный клуб "Фиорентина".

1939 — Гитлер предъявил Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск)

1939 — в Риме состоялся II Большой сбор Украинских националистов, который принял политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбран А. Мельник.

1945 — Украинская ССР ратифицировала Устав ООН.

1946 — вышла в свет книга Джорджа Оруэлла "Колхоз животных".

1946 — Норма Джин Мортенсон Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox, взяв сценический псевдоним Мэрилин Монро.

1968 — в США вышел сингл The Beatles "Hey Jude" — первый продукт созданный группой фирмы грамзаписи "Apple Records".

1970 — последнее выступление американского рок-музыканта Джими Хендрикса.

1972 — в Мюнхене открылись XX Олимпийские игры. Спортивные соревнования омрачил террористический акт против израильских спортсменов.

1991 — началась внеочередная сессия парламента СССР. Прекращена деятельность КПСС на всей территории страны.

1991 — Президиум Верховного Совета УССР принял решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

Именинники 26 августа

Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья, Мария.

