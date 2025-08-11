УкраїнськаУКР
русскийРУС

День молодежи: почему перенесли праздник в Украине

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
60
День молодежи: почему перенесли праздник в Украине

Праздник, посвященный молодежи, есть в официальных календарях многих стран мира. Однако даты не совпадают. Так в Украине еще недавно День молодежи отмечали в конце июня, а теперь проводят соответствующие мероприятия в другую дату.

Видео дня

OBOZ.UA разбирался, когда теперь в Украине празднуют День молодежи. И почему власти приняли решение о переносе даты.

Когда в Украине отмечают День молодежи

Итак, буквально до 2022 года в Украине День молодежи праздновали ежегодно в последнее воскресенье июня. Однако сразу после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов праздник изменил дату. Согласно Указу Президента, его перенесли на 12 августа – на Международный день молодежи, установленный ООН.

Почему раньше День молодежи праздновали в конце июня

Фактически эта дата досталась Украине в наследство от Советского Союза. В СССР праздник официально ввели в 1958 году и отмечали в последнее воскресенье июня. Это был день, посвященный молодежи как "строителям коммунизма", во время которого проводили массовые спортивные, культурные и идеологические мероприятия.

В Союзе празднование назначили именно на конец июня, потому что именно в это время завершался учебный год и начинались летние каникулы. А значит у молодежи и студентов появлялось больше свободного времени для массовых мероприятий и съездов. После обретения независимости Украина не сразу пересмотрела календарь государственных праздников, и именно поэтому советская дата сохранялась еще почти три десятилетия.

День молодежи: почему перенесли праздник в Украине

Почему День молодежи перенесли на 12 августа

Именно эта дата является международным праздником, который отмечается под эгидой Организации Объединенных Наций. Международный день молодежи был основан в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к роли молодежи в развитии общества и актуальных проблем молодого поколения. Датой выбрали именно 12 августа не случайно. Именно в августе 1998 года в Лиссабоне (Португалия) состоялась Всемирная конференция министров по делам молодежи. Эта конференция рекомендовала установить праздник, посвященный молодым людям и их проблемам.

Генассамблея ООН прислушалась к данной рекомендации и установила датой праздника 12 августа. В этот день состоялся заключительный день конференции, во время которой министры и выдвинули соответствующую рекомендацию.

Как в Украине отмечают День молодежи

Перенос даты имел символический характер и стал частью государственной политики отказа от советского наследия в официальных праздниках. Кроме того, этот шаг позволил лучше гармонизировать украинский календарь с международными практиками и стал шагом на пути интеграции Украины в мировое сообщество. Выбор 12 августа для празднования Дня молодежи должен подчеркивать стремление Украины позиционировать свою молодежь как активную часть глобального гражданского общества.

День молодежи в Украине – это не только концерты или фестивали. В разные годы он посвящался темам образования, волонтерства, инноваций, экологии, прав молодежи и гражданской активности. Отмечание включает форумы, спортивные соревнования, квесты, тренинги, благотворительные акции и молодежные проекты, часто с участием общественных организаций и международных партнеров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отметят День государственного флага и как возник этот праздник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.