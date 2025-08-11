День молодежи: почему перенесли праздник в Украине

Праздник, посвященный молодежи, есть в официальных календарях многих стран мира. Однако даты не совпадают. Так в Украине еще недавно День молодежи отмечали в конце июня, а теперь проводят соответствующие мероприятия в другую дату.

разбирался, когда теперь в Украине празднуют День молодежи. И почему власти приняли решение о переносе даты.

Когда в Украине отмечают День молодежи

Итак, буквально до 2022 года в Украине День молодежи праздновали ежегодно в последнее воскресенье июня. Однако сразу после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов праздник изменил дату. Согласно Указу Президента, его перенесли на 12 августа – на Международный день молодежи, установленный ООН.

Почему раньше День молодежи праздновали в конце июня

Фактически эта дата досталась Украине в наследство от Советского Союза. В СССР праздник официально ввели в 1958 году и отмечали в последнее воскресенье июня. Это был день, посвященный молодежи как "строителям коммунизма", во время которого проводили массовые спортивные, культурные и идеологические мероприятия.

В Союзе празднование назначили именно на конец июня, потому что именно в это время завершался учебный год и начинались летние каникулы. А значит у молодежи и студентов появлялось больше свободного времени для массовых мероприятий и съездов. После обретения независимости Украина не сразу пересмотрела календарь государственных праздников, и именно поэтому советская дата сохранялась еще почти три десятилетия.

Почему День молодежи перенесли на 12 августа

Именно эта дата является международным праздником, который отмечается под эгидой Организации Объединенных Наций. Международный день молодежи был основан в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к роли молодежи в развитии общества и актуальных проблем молодого поколения. Датой выбрали именно 12 августа не случайно. Именно в августе 1998 года в Лиссабоне (Португалия) состоялась Всемирная конференция министров по делам молодежи. Эта конференция рекомендовала установить праздник, посвященный молодым людям и их проблемам.

Генассамблея ООН прислушалась к данной рекомендации и установила датой праздника 12 августа. В этот день состоялся заключительный день конференции, во время которой министры и выдвинули соответствующую рекомендацию.

Как в Украине отмечают День молодежи

Перенос даты имел символический характер и стал частью государственной политики отказа от советского наследия в официальных праздниках. Кроме того, этот шаг позволил лучше гармонизировать украинский календарь с международными практиками и стал шагом на пути интеграции Украины в мировое сообщество. Выбор 12 августа для празднования Дня молодежи должен подчеркивать стремление Украины позиционировать свою молодежь как активную часть глобального гражданского общества.

День молодежи в Украине – это не только концерты или фестивали. В разные годы он посвящался темам образования, волонтерства, инноваций, экологии, прав молодежи и гражданской активности. Отмечание включает форумы, спортивные соревнования, квесты, тренинги, благотворительные акции и молодежные проекты, часто с участием общественных организаций и международных партнеров.

