Какой праздник отмечают 23 февраля в Украине: все об этом дне

23 февраля 2026 года для миллионов украинцев станет точкой отсчета особого внутреннего пути, ведь именно в этот день начинается Великий пост. Это время, когда шум внешнего мира затихает, уступая место молитве и размышлениям о вечном.

Однако этот день богат не только на религиозные традиции: от изобретения дизельного двигателя до триумфов на музыкальном Олимпе – история 23 февраля полна парадоксов. OBOZ.UA предлагает узнать, почему этот понедельник называют Чистым, какие именины стоит отпраздновать и какие события прошлого навсегда изменили ход нашей истории.

Праздники в Украине и мире

Начало Великого поста

Всемирный день взаимопонимания и мира

Поликарпов день

День игры в теннис

День дизельного двигателя

Церковный праздник 23 февраля

В этот день православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, который был учеником апостола Иоанна Богослова и принял мученическую смерть за веру во II веке.

В 2026 году на 23 февраля приходится начало Великого поста — строжайшего периода духовного и телесного очищения, который длится семь недель до Пасхи. Первый день поста, известный как Чистый понедельник, призывает верующих к усиленной молитве, полному воздержанию от пищи животного происхождения и внутреннему примирению.

События этого дня

303 — римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомидии, что дало начало восьми годам Диоклетианского преследования.

532 — византийский император Юстиниан I приказал построить новую православную базилику в Константинополе — Собор Святой Софии.

705 — императрица У Цзетянь отрекается от престола, восстанавливая династию Тан.

1205 — Генманско-земгальское войско разбило литовцев в битве при Роденпойсе.

1455 — традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом.

1554 — войска мапуче под командованием Фелипе Лаутаро одержали победу над испанцами в битве при Мариуэнью во время первой стадии Арауканской войны

1763 — начало бербисского восстания рабов в Гайане: первое крупное восстание рабов в Южной Америке.

1778 — Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы помочь тренировать Континентальную армию.

1821 — Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость в г. Яссы, Валахия.

1833 — начало создания института военных атташе, как первооснова военной дипломатии.

1854 — южноафриканская бурская Оранжевая Республика стала независимой от Великобритании.

1863 — британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.

1874 — британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сейчас всем известна как теннис.

1886 — американец Чарльз Холл электролитическим методом получил алюминий.

1893 — немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.

1918 — только что образованная армия коммунистов (в дальнейшем РККА) терпит первое сокрушительное поражение от войск Кайзера. Позже появилась легенда о победе над немцами, которая связывала эту победу с установлением праздника День Советской Армии.

1918 — Кайзеровская Германия потребовала от России признать независимость Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Украины.

1922 — в Советской России принято решение об изъятии из храмов церковных драгоценностей на нужды голодранцев.

1927 — Президент США Калвин Кулидж подписывает законопроект Конгресса о создании Федеральной комиссии по вопросам радио (позже заменена Федеральной комиссией связи), который должен был регулировать использование радиочастот в США.

1927 — немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности.

1934 — Леопольд III становится королем Бельгии.

1941 — Плутоний впервые изготовлен и выделен доктором Гленном Теодором Сиборгом.

1944 — началась депортация чеченского народа в Среднюю Азию силами НКВД.

1945 — над Иодзимой поднят американский флаг.

1978 — состоялось дебютное выступление новой группы Дэвида Ковердейла "Whitesnake".

1993 — Украина заявила о непризнании России единственной правопреемницей СССР.

1997 — ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Рожденная получила имя Долли.

2000 — Карлос Сантана получил 8 наград "Грэмми" — из десяти возможных номинаций. В 2003 году этот результат повторила Нора Джонс, которая также завоевала восемь статуэток "Грэмми".

2010 — неизвестные преступники залили более 2,5 миллиона литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, в северной Италии, что привело к экологической катастрофе.

2012 — серия нападений на территории Ирака, 83 убитых и более 250 получили ранения.

2014 — Виктор Янукович сбежал в Россию.

2017 — Свободная сирийская армия, которую поддерживает Турция, захватывает Эль-Баб.

2019 — Atlas Air Flight 3591 врезается в Тринити Бей вблизи Анауака, штат Техас. Все три человека на борту погибли.

2024 — в Краснодарском крае упал сбитый российский самолет-разведчик А-50.

Именинники 23 февраля

Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей.

