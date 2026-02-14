Великий пост-2026: когда начинается и сколько продлится

Великий пост – один из важнейших периодов церковного года для христиан. Это время духовного очищения, молитвы, воздержания и переосмысления собственной жизни.

Традиция поста восходит к библейским временам и связана с сорокадневным постом Иисуса Христа в пустыне. OBOZ.UA рассказывает, когда начнется Великий пост, сколько он продлится и каких правил питания стоит придерживаться.

Когда начинается Великий пост в 2026 году

В 2026 году Великий пост для христиан восточного обряда (Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь) начнется 23 февраля.

Продлится он 48 дней и завершится праздником Воскресения Христова – 12 апреля 2026 года, когда в Украине будут отмечать Пасху.

Католическая Пасха в 2026 году приходится на 5 апреля, то есть на неделю раньше.

Великий пост состоит из двух частей:

Четыредесятница – символические 40 дней поста;

Страстная неделя – последние шесть дней перед Пасхой.

Число 40 имеет глубокое библейское значение – именно столько дней, согласно Евангелию, Иисус Христос постился в пустыне. Вместе со Страстной неделей общая продолжительность поста составляет 48 дней.

Страстная неделя в 2026 году

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя – в 2026 году она продлится с 6 по 11 апреля.

Это период особенно строгого поста и глубоких молитв. Верующие духовно проживают последние дни земной жизни Иисуса Христа – Его страдания, распятие и погребение.

Самые строгие ограничения традиционно приходятся на:

первый день поста (23 февраля);

Страстную пятницу (3 апреля 2026 года).

В эти дни рекомендуется максимально ограничить пищу или воздержаться от нее полностью (по возможности и состоянию здоровья).

Что можно и что нельзя есть в Великий пост

Церковь подчеркивает: перед тем как начать пост, стоит проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями. Пост не должен вредить здоровью.

В период Четыредесятницы верующим рекомендуется отказаться от:

мяса;

молочных продуктов;

яиц;

алкоголя.

Календарь питания

Понедельник, среда, пятница – сухоядение (хлеб, овощи, фрукты, вода, узвар).

Вторник и четверг – горячая пища без масла.

Суббота и воскресенье – горячая пища с добавлением масла.

В предпасхальную субботу разрешается сухоядение или полное воздержание от пищи до ночного богослужения. Запрещены продукты животного происхождения и алкоголь.

Великий пост имеет прежде всего духовный смысл. Стоит воздерживаться от шумных развлечений, отказаться от вредных привычек, уделить внимание добрым делам и милосердию. Ограничение в еде – лишь один из аспектов поста. Главная его цель – внутреннее очищение, укрепление веры и подготовка к встрече Светлого Христова Воскресения.

