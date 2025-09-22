Какой праздник отмечают 22 сентября в Украине: все об этом дне

22 сентября – особая дата, ведь именно в этот день часто приходится осеннее равноденствие. Это момент, когда день и ночь почти одинаковы по продолжительности, что символизирует переход к новому сезону. Православные верующие сегодня почитают пророка Иону.

В мире отмечают Рош Ха-Шана, День деловых женщин, Всемирный день носорогов, Всемирный день без автомобилей, Осеннее равноденствие. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 сентября

Праздник пророка Ионы

По церковному календарю в этот день чествуют святого пророка Иону. В Библии он известен своей удивительной историей – пребыванием в чреве большой рыбы три дня и три ночи. Пророк Иона стал символом покаяния и Божьего милосердия.

День партизанской славы Украины

В Украине 22 сентября официально отмечается День партизанской славы. Праздник установлен указом президента в 2001 году в честь героического подвига участников партизанского движения и подполья в годы Второй мировой войны. Это день памяти и уважения к тем, кто защищал родную землю в тылу врага.

Рош ха-Шана

В еврейской традиции на эту дату может приходиться Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю. Это один из главных праздников иудеев, который знаменует начало десяти дней покаяния и духовного очищения, завершающихся Йом-Кипуром.

День деловых женщин

В мире также отмечают День деловых женщин. Этот праздник призван обратить внимание на вклад женщин в бизнес, предпринимательство и экономическое развитие, а также поддержать равенство возможностей для женщин в деловой сфере.

Всемирный день носорогов

22 сентября напоминают и об охране дикой природы – в этот день проводится Всемирный день носорогов. Его цель – привлечь внимание к проблеме браконьерства и сохранения популяций этих уникальных животных.

Всемирный день без автомобилей

Еще одна экологическая инициатива – Всемирный день без автомобилей. Людей призывают хотя бы на день отказаться от пользования автомобилями, чтобы уменьшить загрязнение воздуха и показать альтернативы: велосипед, общественный транспорт, пешие прогулки.

Исторические события 22 сентября

1002 – основания города Хотин (Черновицкая область, Украина).

1307 – Королевский совет Франции принял решение об аресте всех тамплиеров, находящихся на территории государства.

1499 – Швейцария получила независимость от Священной Римской империи.

1792 – этот день был объявлен первым днем французского революционного календаря.

1862 – президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.

1908 – Болгарское княжество де-юре признано независимым государством.

1917 – Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве.

1939 – СССР и Третий Рейх предварительно установили демаркационную линию между своими оккупационными зонами в Польской республике.

1955 – в Аргентине осуществлен военный переворот, свергнувший правительство диктатора Хуана Перона.

1955 – возле Бахчисарая открыли крупнейшую в СССР астрофизическую обсерваторию.

1980 – началась ирано-иракская война.

1994 – премьерный показ первого эпизода телесериала "Друзья".

Кто родился 22 сентября

1791 – Майкл Фарадей – британский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию, создатель генератора.

1835 – Александр Потебня – украинский филолог-славист, автор учения о внутренней форме слова.

1933 – Еско фон Путткамер, немецко-американский инженер-конструктор и руководящий менеджер НАСА, писатель, историк космонавтики.

1939 – Табеи Дзюнко, японская альпинистка, первая женщина, покорившая Эверест.

1987 – Том Фелтон, актер, известный ролью Драго Мелфоя в фильмах о Гарри Поттере.

В этот день умерли:

1688 – Франсуа Бернье, французский врач, философ, путешественник и писатель.

1909 – Николай Мурашко, украинский художник, педагог

1956 – Фредерик Содди, британский ученый, лауреат Нобелевской премии 1921 года.

1966 – Векслер Владимир Иосифович, украинский советский физик, основатель ускорительной техники (фазотроны, синхрофазотроны, синхротроны) в СССР.

