Когда Вторая пречистая: дата в 2025 году

Ежегодно в начале осени христиане отмечают особый день — Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе называют Вторая Пречистая. Этот праздник чтит рождение Девы Марии — матери Иисуса Христа и покровительницы людей.

В Украине издавна Богородицу считали покровительницей семьи, воинов и земледельцев, а ее иконы казаки брали с собой в походы. С 2023 года после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты праздников изменились. Теперь Рождество Пресвятой Богородицы отмечают не 21, а 8 сентября. В 2025 году верующие снова соберутся в храмах в этот день, чтобы почтить Матерь Божью.

История праздника

В христианском предании говорится, что родители Марии, Иоаким и Анна, долгое время не имели детей и искренне молились об этом. Их просьбы были услышаны, и ангел возвестил, что они станут родителями. Родившуюся девочку назвали Марией, а впоследствии отдали на службу в храм как благодарность Господу.

Рождество Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам — важнейших в христианстве. Оно символизирует начало Божьего замысла о спасении человечества через рождение Христа. В народной традиции Мария считается великой праведницей и покровительницей земледелия.

Согласно преданию, Дева Мария родилась в Иерусалиме, в доме Иоакима и Анны. Сегодня на этом месте стоят храмы, построенные как православными, так и католиками. Посетители могут увидеть святыни, связанные с древней историей рождения Богородицы.

Традиции и запреты праздника

Со Второй Пречистой в Украине связано немало народных обычаев. Именно в этот день заканчивали полевые работы, пасечники готовили ульи к зимовке, а владельцы овец проводили стрижку. Считалось, что это удачное время для сватовства: юноши отправляли сватов, чтобы успеть сыграть свадьбу до Покрова.

В других странах традиции также разнообразны. В Испании приносят фрукты на освящение, во Франции праздник известен как "Богоматерь винограда", а в Индии и Гоа этот день превращается в семейный фестиваль благодарности за урожай. В храмах благословляют зерно, овощи и виноград, которые подают на праздничный стол.

Вместе с тем существуют определенные запреты. В этот день нельзя ссориться, заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием. Торжество должно быть посвящено молитве, семейному общению и благодарности за урожай и Божью опеку.

