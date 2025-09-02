Какой праздник отмечают 2 сентября: все об этом дне

Каждый день календаря имеет свои особые события – религиозные, исторические или символические. 2 сентября 2025 года – это день, в котором сочетаются духовные традиции, память об исторических событиях и креативные международные инициативы. Он напоминает о важности сохранения исторической памяти и духовного наследия. Сегодня – годовщина окончания Второй мировой войны.

В мире также отмечают Всемирный день бороды, Международный день бекона, Международный день стервятника. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 сентября

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит мученика Маманта (III в.). По преданию, Мамант родился в христианской семье, которая пострадала от гонений в Кесарии Каппадокийской. После смерти родителей он остался сиротой, но не отказался от веры. Юноша подвергся пыткам и мученической смерти, став примером стойкости и непоколебимости в вере. Во многих храмах в этот день совершаются богослужения в его честь.

Историческая дата

2 сентября – День окончания Второй мировой войны. В этот день 1945 года на борту американского линкора"Миссури" Япония подписала акт о капитуляции, что официально завершило крупнейший военный конфликт ХХ века. Событие стало символом победы антигитлеровской коалиции и одновременно началом новой эпохи мировой истории.

Международные и неформальные праздники

Кроме религиозной и исторической составляющей, 2 сентября отмечают и современные необычные даты:

Всемирный день бороды – праздник, который чествует бородачей во всем мире и символизирует мужскую харизму, индивидуальность и стиль.

– праздник, который чествует бородачей во всем мире и символизирует мужскую харизму, индивидуальность и стиль. Международный день бекона – кулинарная дата для поклонников этого продукта, который стал культовым во многих кухнях мира.

– кулинарная дата для поклонников этого продукта, который стал культовым во многих кухнях мира. Международный день стервятника – инициатива, призванная привлечь внимание к защите этих птиц, которые играют ключевую роль в экосистемах, но находятся под угрозой исчезновения.

Исторические события 2 сентября

490 до н. э. – после победы афинян над армией персидского царя Дария I Великого у Марафона в Афины с хорошей новостью был направлен воин Фитипид. Он пробежал 42 километра и на главной площади Афин, воскликнув: "Радуйтесь. Мы победили!", умер. В его честь на возобновленной Олимпиаде в Афинах (1896) состоялся забег между Марафоном и Афинами. С тех пор марафон стал обязательной частью олимпийской программы.

1192 – завершение третьего крестового похода (в этот день английский король Ричард I Львиное Сердце заключил в Яффе мирное соглашение с султаном Саладином).

1666 – Великий лондонский пожар вспыхнул и пылал в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла.

1794 – по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря началось строительство будущего города Одессы.

1834 – Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер.

1870 – после поражения в битве при Седане, французская армия капитулировала и сдалась в плен прусским войскам. Французский император Наполеон III отрекся от престола, Франция снова стала республикой.

1889 – в Мариуполе начал работать морской порт.

1945 – в гавани Токио на борту линкора "Миссури" был подписан Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне (свои подписи под ним поставили представители США, Республики Китай, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии). Окончание Второй мировой войны.

1945 – Вьетнам провозгласил свою независимость.

1996 – в Украине вместо карбованца ввели новую валюту – гривну.

2015 – Кабинет Министров Украины принял решение о создании Национальной полиции Украины.

2021 – в Вашингтоне был открыт "Украинский дом".

Кто родился 2 сентября

1811 – Иван Вагилевич, украинский поэт, фольклорист, этнограф, филолог, общественный деятель, член "Русской троицы"

1854 – Пьер Вьель, французский инженер, который в 1884 году изобрел бездымный пироксилиновый порох

1877 – Содди Фредерик, британский ученый-радиохимик, лауреат Нобелевской премии по физике.

1964 – Киану Ривз, американский киноактер.

В этот день умерли:

1937 – Пьер де Кубертен, французский барон, основатель современных Олимпийских игр (* 1863).

1950 – Фрэнк Грэхем, американский актер и радиоведущий.

1973 – Джон Рональд Руэл Толкин, культовый английский писатель.

