Когда Успение пресвятой Анны в 2025 году: точная дата

Успение праведной Анны – важный праздник в христианской традиции, приуроченный к завершению земной жизни матери Пресвятой Богородицы. После перехода на новоюлианский календарь дата его празднования изменилась.

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В 2025 году верующие будут чествовать святую Анну 25 июля. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и основных традициях, связанных с этим днем.

Когда отмечают Успение пресвятой Анны

После официального перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь (с 1 сентября 2023 года), большинство непереходных праздников теперь празднуются на 13 дней раньше, чем это было по юлианскому стилю.

Успение святой Анны, которое раньше отмечали 7 августа, теперь приходится на 25 июля.

Кем была святая Анна

Праведная Анна, согласно Евангелию, родилась в благочестивой семье священника. Вместе с мужем Иоакимом они проживали в Назарете, однако долгие годы оставались бездетными, что в тогдашнем обществе воспринималось как тяжелое испытание и даже позор.

Несмотря на боль и разочарование, супруги не потеряли веры. Они неустанно молились, полагаясь на Божью волю. По преданию, однажды ангел Господень явился им обоим и возвестил радостную весть: родится дочь, через которую человечество получит спасение.

Так на свет появилась Мария – Пресвятая Богородица, будущая Иисуса. Святая Анна прожила до глубокой старости (около 70 лет) и после своей смерти была почитаема как одна из важнейших женщин в истории христианства. Ее честные мощи позже перенесли в Константинополь.

Что нельзя делать на праздник

Верующим рекомендуют придерживаться определенных моральных ограничений:

Не ругаться, не допускать ссор и грубости – считается, что сказанное зло может вернуться бедой.

Избегать лени – даже небольшой, но искренний труд в этот день принесет духовную пользу.

Не отказывать в помощи – любой добрый поступок, сделанный в этот день, считается благословенным.

Народные традиции и приметы на праздник

Праздник Анны в украинской народной традиции имеет глубокую связь с природой и сельским бытом. В частности:

Начинали копать молодую картошку – это был символ начала нового сельскохозяйственного этапа.

Шли в лес за грибами, а собранное считалось "даром лета" и потреблялось под вечер в семейном кругу.

Следили за погодой: серое, пасмурное небо должно было предвещать суровую зиму. А вот если шел дождь – это к мягкой, но снежной зимы.

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