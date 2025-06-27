Когда Успение пресвятой Анны в 2025 году: точная дата
Успение праведной Анны – важный праздник в христианской традиции, приуроченный к завершению земной жизни матери Пресвятой Богородицы. После перехода на новоюлианский календарь дата его празднования изменилась.
В 2025 году верующие будут чествовать святую Анну 25 июля. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и основных традициях, связанных с этим днем.
Когда отмечают Успение пресвятой Анны
После официального перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь (с 1 сентября 2023 года), большинство непереходных праздников теперь празднуются на 13 дней раньше, чем это было по юлианскому стилю.
Успение святой Анны, которое раньше отмечали 7 августа, теперь приходится на 25 июля.
Кем была святая Анна
Праведная Анна, согласно Евангелию, родилась в благочестивой семье священника. Вместе с мужем Иоакимом они проживали в Назарете, однако долгие годы оставались бездетными, что в тогдашнем обществе воспринималось как тяжелое испытание и даже позор.
Несмотря на боль и разочарование, супруги не потеряли веры. Они неустанно молились, полагаясь на Божью волю. По преданию, однажды ангел Господень явился им обоим и возвестил радостную весть: родится дочь, через которую человечество получит спасение.
Так на свет появилась Мария – Пресвятая Богородица, будущая Иисуса. Святая Анна прожила до глубокой старости (около 70 лет) и после своей смерти была почитаема как одна из важнейших женщин в истории христианства. Ее честные мощи позже перенесли в Константинополь.
Что нельзя делать на праздник
Верующим рекомендуют придерживаться определенных моральных ограничений:
- Не ругаться, не допускать ссор и грубости – считается, что сказанное зло может вернуться бедой.
- Избегать лени – даже небольшой, но искренний труд в этот день принесет духовную пользу.
- Не отказывать в помощи – любой добрый поступок, сделанный в этот день, считается благословенным.
Народные традиции и приметы на праздник
Праздник Анны в украинской народной традиции имеет глубокую связь с природой и сельским бытом. В частности:
- Начинали копать молодую картошку – это был символ начала нового сельскохозяйственного этапа.
- Шли в лес за грибами, а собранное считалось "даром лета" и потреблялось под вечер в семейном кругу.
- Следили за погодой: серое, пасмурное небо должно было предвещать суровую зиму. А вот если шел дождь – это к мягкой, но снежной зимы.
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