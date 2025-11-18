Какой праздник отмечают 18 ноября в Украине: все об этом дне

На 18 ноября в Украине и мире приходится ряд важных событий, как религиозных, так и государственных и международных. В этот день чествуют святых мучеников Платона и Романа, отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины, а также Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации.

Кроме того, в этот день начинается Всемирная неделя осведомленности об антимикробной резистентности. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 18 ноября

День памяти святых мучеников Платона и Романа

По церковному календарю 18 ноября чествуют святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского.

Платон происходил из города Анкира (современная Турция). Он подвергся преследованиям за христианскую веру и был казнен в 306 году. Его жизнь стала примером стойкости и преданности Христу даже перед лицом смерти.

Мученик Роман, диакон из Кесарии, погиб несколькими годами ранее – в 303 году во время гонений императора Диоклетиана. Обоих святых вспоминают как символов духовного мужества и непоколебимой веры.

День сержанта Вооруженных Сил Украины

Это профессиональный праздник украинских военных, который отмечается ежегодно 18 ноября.

День сержанта ввели, чтобы подчеркнуть важную роль сержантского и старшинского состава – людей, которые являются опорой армии, образцом дисциплины, ответственности и лидерства.

Сержанты – это те, кто непосредственно руководит подразделениями, поддерживает боевой дух, обеспечивает порядок и сплоченность войска. Сегодня этот праздник приобретает особое значение, ведь украинская армия ежедневно защищает государство на фронте.

Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации

18 ноября также отмечается Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия. Инициатором стал Совет Европы, который стремится повысить осведомленность общества об этой болезненной проблеме и укрепить защитные механизмы для детей. Цель дня – напомнить, что каждый ребенок имеет право на безопасность, любовь и достоинство, а взрослые несут ответственность за то, чтобы мир вокруг был безопасным.

Всемирная неделя осведомленности об антимикробной резистентности

Начиная с 18 ноября, в мире стартует Всемирная неделя осведомленности об антимикробной резистентности – инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная ель – объяснить, почему бесконтрольное использование антибиотиков опасно. Когда микроорганизмы становятся устойчивыми к лекарствам, лечение обычных инфекций может стать сложным или даже невозможным.

Исторические события 18 ноября

1626 – в Риме Папа Римской Урбан VIII освятил собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап.

1654 – началась оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой.

1838 – (по старому стилю 6 ноября) Т.Шевченко завершил первый (утраченный) вариант "Тарасовой ночи", финальной поэзии "Кобзаря Т.Шевченко". Первая поэзия написана к "Кобзарю" – "Катерина".

1883 – в США введена единая система определения времени: до тех пор каждый город сам устанавливал себе время.

1918 – победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрельцов Евгения Коновальца над отрядами, верными гетману П.Скоропадскому.

1932 – вышло Постановление ЦК КП(б)У "О мерах по усилению хлебозаготовок", согласно которому за невыполнение планов хлебозаготовок сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса, и Постановление Политбюро ЦК КП(б)У "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп".

1933 – объединенный пленум Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии КП(б)У рассмотрел вопрос об "украинском националистическом уклоне" и принял постановление о прекращении политики украинизации.

2005 – Сенат США отменил ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника для Украины.

2007 – в результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. Засядько" (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии умер в больнице).

Кто родился 18 ноября

1744 – Нестор Амбодик-Максимович, украинский ученый-энциклопедист, один из основоположников научного акушерства, фитотерапии, ботаники.

1787 – Луи Дагер, французский художник и изобретатель, первым разработал практически пригодный способ изготовления фотоснимков – дагеротипию.

1859 – Кость Левицкий, украинский правовед, историк, писатель, переводчик, председатель Государственного секретариата ЗУНР, основатель и председатель Национального Совета во Львове (1941).

1897 – Патрик Блэкетт, британский физик, лауреат Нобелевской премии 1947 года

1901 – Джордж Геллап, американский статистик, основатель социологической службы.

1906 – Клаус Манн, немецкий писатель, старший сын Томаса Манна.

1944 – Вольфганг Йооп, известный немецкий модельер, основатель дома моды "JOOP!".

1962 – Кирк Хемметт, гитарист группы "Metallica".

В этот день умерли:

1922 – Марсель Пруст, французский писатель, один из родоначальников модернизма в литературе ("В поисках утраченного времени").

1941 – Вальтер Герман Нернст, немецкий химик. Лауреат Нобелевской премии по химии.

1962 – Нильс Бор, датский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1922).

1976 – Ман Рэй, французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер.

2017 – Малькольм Янг, рок-музыкант, известный как основатель и ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

