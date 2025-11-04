Главная елка Украины: в КГГА рассказали, где и когда ее установят и за чей счет

Главную елку страны, как и в прошлый раз, установят на Софийской площади Киева. Кроме того, здесь, за счет меценатов, будет действовать рождественско-новогодняя локация.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Подготовительные работы начнутся в ближайшее время.

Что известно

"Главную елку страны, по традиции, установят на Софийской площади. Как и в предыдущие годы, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.

Кроме того, по согласованию Совета обороны столицы, на Софийской площади, кроме елки, установят небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков. Организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и меры безопасности.

"Подготовительные работы планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут. Также Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Новый 2026 год температура минусовой будет разве что ночью. Синоптики не ожидают сильных морозов в этот праздничный период, хотя обещают, что слишком теплой зима также не будет.

