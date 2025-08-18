Какой праздник отмечают 18 августа в Украине: все об этом дне

18 августа в Украине и мире отмечают ряд событий, которые имеют как религиозное, так и культурное и историческое значение. В этот день православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра.

Видео дня

Кроме того, в мире отмечают День "Никогда не сдавайся", Международный день благодарности водителям доставки и Всемирный день исследований рака молочной железы. Дата связана и с важными историческими событиями — от основания первой почетной награды независимой Украины до выдающихся моментов мировой истории.

Среди них — предоставление женщинам права голоса в США и трагические события во время Второй мировой войны, связанные с подрывом Днепровской ГЭС. Таким образом, 18 августа сочетает в себе праздничные, памятные и знаковые даты.

Праздники 18 августа

Международный день Пино Нуар

Всемирный день исследования рака молочной железы

День противозачаточных средств

День "Никогда не сдавайся"

День плохой поэзии

День открытия гелия

Церковный праздник 18 августа

Сегодня верующие вспоминают святых мучеников Флора и Лавра.

Также 18 августа православные христиане почитают чудотворную икону Божьей Матери "Всецарица". Ее оригинал хранится в Ватопедском монастыре на Святой горе Афон в Греции, а списки с образа распространились по всему миру и известны многочисленными чудесами. Икона прославилась особой благодатью исцелять онкологические болезни и помогать тем, кто борется с наркозависимостью.

По преданию, впервые ее чудотворная сила проявилась в XVII веке, когда молитва перед образом освободила одержимого от духовной тьмы и побудила его к покаянию. С тех пор "Всецарица" стала символом надежды и поддержки для всех, кто переживает тяжелые испытания.

Исторические события 18 августа

293 до н. э. — основан древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры.

1201 — основан город Рига (Латвия).

1649 — Богдан Хмельницкий подписал с королем Речи Посполитой Яном II Казимиром Зборовский мирный договор. По этому документу Войско Запорожское на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получало автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек.

По этому документу Войско Запорожское на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получало автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек. 1743 — Джек Бротон сформулировал правила бокса.

1786 — основан Рейкьявик.

1826 — шотландский исследователь Александр Гордон Лэнг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

1868 — французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент — гелий.

1920 — ратифицирована 19 поправка к конституции США, которая предоставила право голосовать женщинам.

1941 — работники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС, что повлекло смерть около 100 тысяч жителей береговой зоны и красноармейцев.

1941 — НКВД начал депортацию этнических немцев из Крымской АССР в Казахскую ССР.

1962 — Ринго Старр впервые выступил как ударник группы "Битлз".

1992 — учреждена Почетная награда Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги").

2006 — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.

2018 — открылись 18-е Азиатские игры в Джакарте и Палембанге (Индонезия).

Именинники 18 августа

Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.

OBOZ.UA писал ранее, будет ли дополнительный выходной в Украине на День Независимости.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.