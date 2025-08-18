Какой праздник отмечают 18 августа в Украине: все об этом дне
18 августа в Украине и мире отмечают ряд событий, которые имеют как религиозное, так и культурное и историческое значение. В этот день православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра.
Кроме того, в мире отмечают День "Никогда не сдавайся", Международный день благодарности водителям доставки и Всемирный день исследований рака молочной железы. Дата связана и с важными историческими событиями — от основания первой почетной награды независимой Украины до выдающихся моментов мировой истории.
Среди них — предоставление женщинам права голоса в США и трагические события во время Второй мировой войны, связанные с подрывом Днепровской ГЭС. Таким образом, 18 августа сочетает в себе праздничные, памятные и знаковые даты.
Праздники 18 августа
- Международный день Пино Нуар
- Всемирный день исследования рака молочной железы
- День противозачаточных средств
- День "Никогда не сдавайся"
- День плохой поэзии
- День открытия гелия
Церковный праздник 18 августа
Сегодня верующие вспоминают святых мучеников Флора и Лавра.
Также 18 августа православные христиане почитают чудотворную икону Божьей Матери "Всецарица". Ее оригинал хранится в Ватопедском монастыре на Святой горе Афон в Греции, а списки с образа распространились по всему миру и известны многочисленными чудесами. Икона прославилась особой благодатью исцелять онкологические болезни и помогать тем, кто борется с наркозависимостью.
По преданию, впервые ее чудотворная сила проявилась в XVII веке, когда молитва перед образом освободила одержимого от духовной тьмы и побудила его к покаянию. С тех пор "Всецарица" стала символом надежды и поддержки для всех, кто переживает тяжелые испытания.
Исторические события 18 августа
- 293 до н. э. — основан древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры.
- 1201 — основан город Рига (Латвия).
- 1649 — Богдан Хмельницкий подписал с королем Речи Посполитой Яном II Казимиром Зборовский мирный договор. По этому документу Войско Запорожское на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получало автономию, а казацкий реестр был установлен в размере 40 тысяч человек.
- 1743 — Джек Бротон сформулировал правила бокса.
- 1786 — основан Рейкьявик.
- 1826 — шотландский исследователь Александр Гордон Лэнг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.
- 1868 — французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент — гелий.
- 1920 — ратифицирована 19 поправка к конституции США, которая предоставила право голосовать женщинам.
- 1941 — работники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС, что повлекло смерть около 100 тысяч жителей береговой зоны и красноармейцев.
- 1941 — НКВД начал депортацию этнических немцев из Крымской АССР в Казахскую ССР.
- 1962 — Ринго Старр впервые выступил как ударник группы "Битлз".
- 1992 — учреждена Почетная награда Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги").
- 2006 — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.
- 2018 — открылись 18-е Азиатские игры в Джакарте и Палембанге (Индонезия).
Именинники 18 августа
Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.
