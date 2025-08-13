День Независимости 2025: будет ли у украинцев дополнительный выходной

День Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа, входит в перечень государственных праздников, на которые назначаются дополнительные выходные. Однако в Украине сейчас действует военное положение и режим выходных дней претерпел существенные изменения.

Видео дня

Будут ли в этом году украинцы отдыхать на День независимости, узнавал OBOZ.UA. И может ли быть выходной перенесен на другую дату.

По календарю в 2025 году 24 августа приходится на воскресенье, что закономерно дало бы дополнительный выходной в понедельник, 25 августа. Однако ситуация сейчас иная, поскольку в Украине продолжается военное положение. Сейчас оно продлено до 5 ноября 2025 года, поэтому праздничная дата приходится на время его действия.

Согласно украинскому законодательству, все дополнительные выходные, кроме календарных, во время военного положения отменяются. Отменяется также перенос свободных дней.

Итак, в 2025 году дополнительный выходной 25 августа предоставляться не будет. Несмотря на то, что День Независимости выпадает на воскресенье и будет выходным, следующий за ним понедельник остается рабочим днем.

Стоит обратить внимание: хотя на государственном уровне понедельник, 25 августа, остается рабочим, работодатель может самостоятельно предоставить дополнительный выходной, если это не противоречит общему режиму работы и условиям военного времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году Украина будет отмечать Покров и День защитников и защитниц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.