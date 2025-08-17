Какой праздник отмечают 17 августа в Украине: все об этом дне

17 августа православные верующие чтят память святого мученика Мирона. В мире отмечают День черных котов, напоминая, что любовь и забота важнее любых предрассудков.

Именины сегодня празднуют Алексеи, Андреи, Дарьи, Денисы, Евдокии, Иваны, Ирины и Михаилы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 августа

Церковный календарь

17 августа православная церковь чтит память святого мученика Мирона. Он жил в III веке в Ахае (современная Греция) и служил пресвитером. Во время преследований христиан при императоре Деции Мирон открыто выступал против гонений и призывал верующих оставаться непоколебимыми в вере. За это его арестовали, подвергли жестоким пыткам и казнили.

В народном календаре этот день называли Мирон-Ветрогон. По древним приметам, ветер в этот день указывал на погоду ближайших недель: южный – к теплу, северный – к похолоданию, западный – к дождям. Также считалось, что с этого времени ночи становятся заметно холоднее.

Международный день черного кота

17 августа в мире отмечают Международный день черного кота (Black Cat Appreciation Day). Праздник начали в США, чтобы преодолеть предрассудки и предубеждения, которые веками преследовали животных с черной шерстью. Из-за предрассудков черные коты реже находят дом в приютах, и этот день призван привлечь внимание к проблеме и напомнить, что окрас не влияет на характер или доброту животного.

Во многих культурах черные коты символизируют удачу и защиту. В Великобритании, Японии и Шотландии считают, что встреча с таким котом приносит достаток, а в украинском фольклоре они выступают и как охранники дома, и как загадочные предсказатели.

Исторические события 17 августа

1896 – начало золотодобычи на Клондайке.

1908 – вышел на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" (Fantasmagorie) французского художника-карикатуриста Эмиля Коля.

1914 – во Львове создана украинская национальная военная формация – легион "Украинских Сечевых Стрельцов"

1920 – закончилась Варшавская битва, на фронте произошел перелом и Красная армия под ударами польско-украинского войска покатилась на восток.

1941 – началась депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности, до 20 августа было выселено 50 тысяч человек.

1946 – начало гражданской войны в Королевстве Греция.

1958 – китайский политический лидер Мао Цзэдун провозгласил начало политики "большого скачка".

1982 – Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт диск.

1998 – РФ объявила дефолт.

2011 – на околоземную орбиту вывели украинский спутник "Сич-2" (спутник оптико-электронного наблюдения Земли; 3-й из серии спутников "Сич").

2022 – ВС РФ нанесли ракетный удар по общежитиям в Харькове, в результате которого 27 человек погибли и 44 были ранены.

Кто родился 17 августа

1601 – Пьер Ферма, французский математик.

1612 – Ярема Вишневецкий, князь Лубен и Вишневца, воевода.

1943 – Роберт де Ниро, американский актер.

1960 – Шон Пенн, американский актер и режиссер.

1968 – Андрей Кузьменко, также "Кузьма Скрябин", телеведущий, солист группы "Скрябин"

В этот день умерли:

1114 – Алимпий Печерский (Алипий; Олимпий), киевский мозаист и живописец, монах Киево-Печерского монастыря (н.ок. 1050).

1916 – Умберто Боччони, итальянский художник, скульптор, теоретик футуризма.

1969 - Отто Штерн, немецкий и американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

1987 – Рудольф Гесс, государственный и политический деятель Германии.

