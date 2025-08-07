Когда День украинской письменности и языка: почему дата изменилась

Праздник, который чтит украинскую письменность и язык, приобрел особое значение в последние годы. После начала полномасштабной войны, многие украинцы начали переходить на родной язык в быту, глубже изучать его.

OBOZ.UA рассказывает, когда Украина отмечает День украинской письменности и языка и почему праздник изменил свою дату. А также объясняем, почему именно этот день был выбран для празднования.

Когда празднуют День украинской письменности и языка

После введения торжественной даты в 1997 году, день, когда Украина чтит свои язык и письменность, отмечался 9 ноября. Но с 2023 года празднование перенесли на 13 дней назад. Теперь День украинской письменности и языка празднуется 27 октября.

Почему именно такую дату выбрали для празднования

День украинской письменности и языка – это национальный праздник, который отмечает многовековую традицию украинского языка, его развитие и значение для культурной идентичности. Введенный в 1997 году Указом Президента Украины Леонида Кучмы, он был приурочен к чествованию памяти преподобного Нестора Летописца. Именно Нестора считают одним из первых историков Киевской Руси и составителем одного из первых славянских письменных памятников – "Повести временных лет". Православная церковь отмечала день святого 9 ноября.

Однако в 2023 году ПЦУ изменила календарь на новоюлианский, синхронизировав его с остальным христианским миром. Большинство дат перенесли на 13 дней назад. Так Нестора-летописца начали чествовать 27 октября. А заодно президент Владимир Зеленский перенес на эту дату и День украинской письменности и языка, сохранив его символизм и значение.

Как празднуют День украинской письменности и языка

Основные празднования проходят в Украине. Однако и украинцы за рубежом охотно приобщаются к празднованию знаменательной даты. Самыми известными формами празднования являются:

Всеукраинский радиодиктант национального единства — ежегодная традиция, основанная в 2000 году. Это не конкурс грамотности, а добровольная и торжественная акция, которая объединяет украинцев всего мира вокруг родного языка. Участники слушают текст по радио или телевидению, который зачитывает знаменитый актер или писатель, и пишут его вместе в реальном времени. В разные годы текст для диктанта читали Иван Малкович, Юрий Андрухович, Ада Роговцева, Павел Вышебаба.

– в знании украинского языка соревнуются участники со всего мира, а победители получают ценные призы. Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины и Лиги украинских меценатов. К участию в нем в разные годы присоединялись участники из 20 стран мира. Выставки, лекции, открытые уроки, литературные чтения и другие культурно-образовательные мероприятия, направленные на популяризацию украинского языка.

