Каким знакам зодиака повезет в начале осени: астропрогноз

С приближением последних теплых золотых дней давайте воспользуемся возможностью насладиться остатками тепла солнца. Каждый знак Зодиака имеет потенциал для привлечения любви, успеха и самореализации, если сосредоточиться на своих стремлениях.

Однако три конкретных знака Зодиака могут получить захватывающие новости, неожиданные трансформации или невероятные возможности непосредственно перед тем, как осень грациозно придет 22 сентября, принеся с собой свежий ветерок и ощущение обновления, пишет OBOZ.UA.

Дева

Перед наступлением осеннего равноденствия преобладает яркая энергия сезона Девы. Этот сезон начался 22 августа и плавно переходит в волшебный сезон Весов 22 сентября, что знаменует собой осеннее равноденствие. В это ключевое время, когда лето уступает место прохладным объятиям осени, люди, рожденные под знаком Девы, часто чувствуют прилив уверенности и расширение возможностей. Земные качества этого знака зодиака в сочетании с изменчивым сезонным ландшафтом вселяют ощущение ясности и цели, что делает этот период идеальным для размышлений и личностного роста.

Девы могут ожидать благословения вместе с повышением своей уверенности. Венера войдет в Деву 19 сентября 2025 года. Этот земной знак будет чувствовать себя способным, сильным и решительным. Вместо того, чтобы сдерживаться, они осознают свою ценность и примут свое присутствие. Возможности появятся перед ними, поскольку их яркая аура будет привлекать положительное внимание, поддержку и восхищение влиятельных лиц. До конца лета другие будут видеть в них лидеров.

Весы

Весы находятся на пороге захватывающей трансформации, поскольку лето подходит к концу. 18 сентября 2025 года Меркурий войдет в их знак. В последние минуты лета Весы могут ожидать всплеск волшебных моментов, наполненных возможностями воплотить свои мечты, пережить случайные встречи и насладиться трепетом романтического общения. Признаются в любви, завязываются дружеские отношения, а ощущение социальной принадлежности приносит ясность.

Весы почувствуют облегчение от давления, которое они испытывали в течение нынешнего сезона Девы, сосредоточившегося на их духовном секторе и теневой работе. Они увидят, что другие положительно относятся к ним и стремятся помочь им справиться со стрессом. Поддержка будет поступать со всех сторон: профессионально, от семьи, друзей и романтических партнеров. Влюбленные будут праздновать вместе, друзья прекрасно проведут время, коллеги предложат помощь, начальники выразят свои поздравления, а члены семьи окажут ободряющую поддержку. С концом лета этот знак зодиака ждут захватывающие социальные и эмоциональные возможности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

