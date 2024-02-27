Какие украинские фамилии указывают на польские корни: проверьте свое

Долгое время большая часть территории Украины входила в состав Речи Посполитой. Это, естественно, повлияло на формирование фамилий. Родовые фамилии появились сначала среди шляхты в XV-XVI вв., затем постепенно распространились среди среднего класса и крестьянства.

Историк Валентин Бендюг рассказал, как легко определить, имеет ли ваша фамилия польские корни. Конечно, обращать внимание следует прежде всего на окончание.

Среди поляков наиболее распространены фамилии, заканчивающиеся на -ский или -цкий. Валевский, Галицкий, Ковалевский, Потоцкий, Вишневский, Витовский – древние фамилии польской шляхты.

Среди известных и популярных фамилий, имеющих польские корни, следует выделить и следующие:

Адамовский

Багинский

Бажий

Банах

Барановский

Бартошевич

Бачинский

Блащак

Богуцкий

Бутрин

Выговский

Витвицкий

Вишневский

Вильчек

Ольчинский

Волянский

Вуйцик

Голынский

Грабовский

Гуркач

Даниш

Дашук

Длугош

Домбровский

Жабинский

Жуковский

Жулавский

Заблоцкий

Завадский

Калинович

Качиньский

Кобылянский

Коваль

Корчак

Кохановский

Левицкий

Лещинский

Липинский

Любомирский

Мазур

Маковецкий

Мартынюк

Матейко

Маховский

Новак

Озерский

Ольшевский

Островский

Панкевич

Познанский

Полонский

Поплавский

Рыльский

Рокицкий

Савицкий

Самборский

Складан

Солецкий

Станиславский

Станкевич

Тарновский

Твардовский

Тишкевич

Хмелевский

Ходаковский

Чайковский

Чарноцкий

Чарторыйский

Чехович

Шимчак

Юзефович

Язловецкий

Януш.

Историк отметил, что со временем этот способ формирования родовых имен стал распространенным и на территории Украины. Окончание -ский, -цкий (-ская, -цкая) начали добавлять к разным прозвищам, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Василевский, Полтавский, Руданский, Заднепрянский и т.д.

В регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой, также распространены фамилии с суффиксами -ук, -юк, -ак, -чук. Сначала они возникли от крестильных имен: Василюк, Гаврилюк, Кондратюк. Затем этимология расширилась. Фамилии начали образовываться от ремесла или профессии – Ткачук, Крамарчук, Рыбачук, места жительства – Полтавчук, или особенностей внешности или характера – Руднийчук, Лысак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фамилии указывают на связь с литовским дворянством.

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