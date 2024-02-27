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Какие украинские фамилии указывают на польские корни: проверьте свое

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
546
Какие украинские фамилии указывают на польские корни: проверьте свое

Долгое время большая часть территории Украины входила в состав Речи Посполитой. Это, естественно, повлияло на формирование фамилий. Родовые фамилии появились сначала среди шляхты в XV-XVI вв., затем постепенно распространились среди среднего класса и крестьянства.

Историк Валентин Бендюг рассказал, как легко определить, имеет ли ваша фамилия польские корни. Конечно, обращать внимание следует прежде всего на окончание.

Среди поляков наиболее распространены фамилии, заканчивающиеся на -ский или -цкий. Валевский, Галицкий, Ковалевский, Потоцкий, Вишневский, Витовский – древние фамилии польской шляхты.

Среди известных и популярных фамилий, имеющих польские корни, следует выделить и следующие:

  • Адамовский
  • Багинский
  • Бажий
  • Банах
  • Барановский
  • Бартошевич
  • Бачинский
  • Блащак
  • Богуцкий
  • Бутрин
  • Выговский
  • Витвицкий
  • Вишневский
  • Вильчек
  • Ольчинский
  • Волянский
  • Вуйцик
  • Голынский
  • Грабовский
  • Гуркач
  • Даниш
  • Дашук
  • Длугош
  • Домбровский
  • Жабинский
  • Жуковский
  • Жулавский
  • Заблоцкий
  • Завадский
  • Калинович
  • Качиньский
  • Кобылянский
  • Коваль
  • Корчак
  • Кохановский
  • Левицкий
  • Лещинский
  • Липинский
  • Любомирский
  • Мазур
  • Маковецкий
  • Мартынюк
  • Матейко
  • Маховский
  • Новак
  • Озерский
  • Ольшевский
  • Островский
  • Панкевич
  • Познанский
  • Полонский
  • Поплавский
  • Рыльский
  • Рокицкий
  • Савицкий
  • Самборский
  • Складан
  • Солецкий
  • Станиславский
  • Станкевич
  • Тарновский
  • Твардовский
  • Тишкевич
  • Хмелевский
  • Ходаковский
  • Чайковский
  • Чарноцкий
  • Чарторыйский
  • Чехович
  • Шимчак
  • Юзефович
  • Язловецкий
  • Януш.

Историк отметил, что со временем этот способ формирования родовых имен стал распространенным и на территории Украины. Окончание -ский, -цкий (-ская, -цкая) начали добавлять к разным прозвищам, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Василевский, Полтавский, Руданский, Заднепрянский и т.д.

В регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой, также распространены фамилии с суффиксами -ук, -юк, -ак, -чук. Сначала они возникли от крестильных имен: Василюк, Гаврилюк, Кондратюк. Затем этимология расширилась. Фамилии начали образовываться от ремесла или профессии – Ткачук, Крамарчук, Рыбачук, места жительства – Полтавчук, или особенностей внешности или характера – Руднийчук, Лысак.

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