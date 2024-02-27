Какие украинские фамилии указывают на польские корни: проверьте свое
Долгое время большая часть территории Украины входила в состав Речи Посполитой. Это, естественно, повлияло на формирование фамилий. Родовые фамилии появились сначала среди шляхты в XV-XVI вв., затем постепенно распространились среди среднего класса и крестьянства.
Историк Валентин Бендюг рассказал, как легко определить, имеет ли ваша фамилия польские корни. Конечно, обращать внимание следует прежде всего на окончание.
Среди поляков наиболее распространены фамилии, заканчивающиеся на -ский или -цкий. Валевский, Галицкий, Ковалевский, Потоцкий, Вишневский, Витовский – древние фамилии польской шляхты.
Среди известных и популярных фамилий, имеющих польские корни, следует выделить и следующие:
- Адамовский
- Багинский
- Бажий
- Банах
- Барановский
- Бартошевич
- Бачинский
- Блащак
- Богуцкий
- Бутрин
- Выговский
- Витвицкий
- Вишневский
- Вильчек
- Ольчинский
- Волянский
- Вуйцик
- Голынский
- Грабовский
- Гуркач
- Даниш
- Дашук
- Длугош
- Домбровский
- Жабинский
- Жуковский
- Жулавский
- Заблоцкий
- Завадский
- Калинович
- Качиньский
- Кобылянский
- Коваль
- Корчак
- Кохановский
- Левицкий
- Лещинский
- Липинский
- Любомирский
- Мазур
- Маковецкий
- Мартынюк
- Матейко
- Маховский
- Новак
- Озерский
- Ольшевский
- Островский
- Панкевич
- Познанский
- Полонский
- Поплавский
- Рыльский
- Рокицкий
- Савицкий
- Самборский
- Складан
- Солецкий
- Станиславский
- Станкевич
- Тарновский
- Твардовский
- Тишкевич
- Хмелевский
- Ходаковский
- Чайковский
- Чарноцкий
- Чарторыйский
- Чехович
- Шимчак
- Юзефович
- Язловецкий
- Януш.
Историк отметил, что со временем этот способ формирования родовых имен стал распространенным и на территории Украины. Окончание -ский, -цкий (-ская, -цкая) начали добавлять к разным прозвищам, из которых позже образовались фамилии: Хмельницкий, Вербицкий, Василевский, Полтавский, Руданский, Заднепрянский и т.д.
В регионах Украины, которые были частью Речи Посполитой, также распространены фамилии с суффиксами -ук, -юк, -ак, -чук. Сначала они возникли от крестильных имен: Василюк, Гаврилюк, Кондратюк. Затем этимология расширилась. Фамилии начали образовываться от ремесла или профессии – Ткачук, Крамарчук, Рыбачук, места жительства – Полтавчук, или особенностей внешности или характера – Руднийчук, Лысак.
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