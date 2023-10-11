Названы украинские фамилии, что существуют тысячи лет: академик рассказал, как возникли

Большинство людей хотят знать историю своего рода, и именно фамилия может об этом многое рассказать. Вы можете узнать, кем работали, где проживали ваши предки или даже, какая у них была внешность или черты характера.

Но есть фамилии, которые не подходят под эти критерии и скрывают множество интересных историй. Об этом рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Алексеевич Масляк.

Такие фамилии, как Паталах или Паталаха происходят из арабского языка. Потому что они образовались от слов "фахт", что означает "победа" и "Аллах" – Бог.

Украинские фамилии с суффиксами "ахно" или "но" также происходят из арабского. Например, Дахно, Махно, Тахно или Сахно.

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Профессор рассказал и о своей фамилии. Он отметил, что его предки происходят из рода "Маслямаков", которые имели многочисленный гарем и оставили много потомков.

В VIII веке нашей эры, когда на территории Украины проживало славянское межплеменное объединение антов, по нашей земле проходил сын саудовского халифа Маслямак. Его мать была наложницей из рода египетских фараонов. Поэтому так и возникла фамилии – Масляк, Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик.

Первая часть всегда остается "Масл", а дальше меняется только одна гласная.

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