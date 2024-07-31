Какие региональные продукты считались элитными в СССР: большинство жителей о них не знали

В течение всего периода своего существования СССР характеризовался дефицитом многих товаров, в том числе пищевых продуктов. Жители часто стояли в длинных очередях даже за базовой едой.

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Однако не все знают, что в советские времена производились некоторые элитные продукты, которых нет даже на современных магазинных полках. Детальнее о них читайте в материале OBOZ.UA.

Союз известен довольно скудным продуктовым ассортиментом. Там нельзя было приобрести большинство из того, что свободно продавалось в более цивилизованных западных странах, но кое-где на полках появлялись уникальные продукты, аналогов которым нет даже в современном мире. Но следует заметить, что они были не везде, ведь страна была большая, а поставки отличались от региона до региона.

Медовое масло

Это было десертное масло с жирностью 52%. Оно отличалось от обычного сладким медовым вкусом, цветом и мягкой текстурой.

Также советский пищепром выпускал цикориевое масло, то есть с добавлением цикория. Вкус у него был специфичным.

Ионитное молоко

Этим молоком кормили исключительно младенцев, ведь считалось, что оно похоже на материнское молоко, потому что содержало на 22% меньше кальция. Такие свойства жидкости придавали с помощью ионизации. В магазинах можно было найти несколько его видов, например молоко без добавок, молоко сладкое (7,5% сахара) и молоко и обогащенное витаминами В и С.

Апельсиновый майонез

Кроме майонезов "Провансаль" или "Горчичный" производство которых началось в 1936 году, в союзе можно было найти и другие виды соусов, например, с хреном и тмином. Но среди них особого внимания заслуживает апельсиновый майонез. Он содержал 35% жира, производился с добавлением апельсинового сока или джема и считался десертным.

По вкусу такой майонез был сладким с ярко выраженным вкусом цитрусовых.

Фруктовый кефир

Йогуртов в современном понимании в СССР не было, но был 2,5% и 1% фруктовый кефир. В него добавляли сиропы, варенье, джемы и сублимированные или замороженные ягоды.

Консервированный винегрет и икра из тыквы

В советской Украине можно было найти консервированные овощи на любой вкус. Закрывали и горох, и морковь, и салаты из огурцов, перца, яблок, свеклы и т.п. А в Ивано-Франковской области выпускали даже консервированный винегрет.

"Слоеная" простокваша

В СССР очень любили простоквашу. Ее считали полезной и использовали даже для лечения гастрита. Самым необычным видом тогдашней простокваши была "слояная". Ее продавали в баночках, на дне которых был слой джема или конфитюра.

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