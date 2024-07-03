И дети, и взрослые: продукты, которые в СССР мечтали попробовать все

История СССР наполнена противоречиями и парадоксами, оставшимися даже в памяти людей. Кто-то вспоминает самую вкусную ветчину по 3 копейки, а кто-то тотальную нищету и дефицит.

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Очереди в магазинах и ограниченный ассортимент были обычными явлениями для жителей союза, поэтому не удивительно, что когда что-нибудь вкусное появлялось в магазинах, они стремглав туда бежали. О том, какие именно продукты пользовались популярностью, рассказывает OBOZ.UA.

Люди в СССР были вынуждены после работы стоять в очередях за едой из-за того, что в противном случае просто останутся ни с чем. Но некоторые из дефицитных продовольствия были действительно вкусными, поэтому все хотели сначала получить их.

Белый хлеб-"кирпич"

Такой хлеб не нарезали, поэтому можно было купить сразу большую килограммовую буханку. Именно поэтому и из-за приятного вкуса выпечки, за ней выстраивались километровые очереди сразу, как только ее привозили.

Советская жвачка

Поскольку западных товаров приобрести в союзе невозможно, люди создавали невероятный спрос на отечественную продукцию. Так, например, очень большую популярность имели жвачки. Ароматизаторов в них было достаточно, поэтому их так любили и взрослые, и дети.

Сметана "Любительская" в брикетах

Такая сметана была довольно твердой по сравнению с классической и несколько напоминала современную намазку. Ее нарезали на кусочки, наносили на хлеб, посыпали сахаром и ели как перекус.

Плавленый сырок в тюбиках

Зрительно упаковка напоминала зубную пасту. Несмотря на то, что внешний вид этого продукта не очень аппетитный, бывшие жители СССР заявляют, что такие сырки были вкусными.

Мороженое

Перед киосками с мороженым всегда были очереди, потому что все хотели охладиться и попробовать знаменитый пломбир. Любители СССР до сих пор говорят, что он был самым вкусным, а сейчас в магазинах нет ничего похожего.

Квас в бочке

Многоразовые стаканы, бочки, которые почти никто никогда не мыл, компенсировались действительно вкусным напитком. Кроме того, в СССР было немногие способы спастись от жары, поэтому квас был настоящим спасением.

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