Какие растения отпугивают комаров и клещей: что посадить дома

Некоторые садовые растения могут служить естественной защитой от комаров, клещей и других надоедливых насекомых. Лучше всего подходят ароматные травы и цветы с высоким содержанием эфирных масел.

Видео дня

Однако важно не только посадить их на участке, но и правильно выбрать место, ведь часть таких растений выделяет сильный запах только после прикосновения к листьям. OBOZ.UA рассказывает, какие растения отпугнут комаров и клещей.

Цитронелла

Цитронелла, которую также называют лемонграссом, известна своим свежим цитрусовым ароматом. Именно он помогает отпугивать комаров и делает растение популярным для зон отдыха.

В нашем климате цитронеллу лучше выращивать не в открытом грунте, а в вазонах. Она теплолюбива и плохо переносит холодные весенние дожди. На грядке растение может быстро начать чахнуть, поэтому удобнее держать его в переносном контейнере.

Горшок с цитронеллой стоит поставить у входа в дом, на лестнице веранды или рядом с беседкой. Сильнее всего аромат ощущается тогда, когда люди мимоходом касаются листьев руками или одеждой.

Розмарин

Розмарин тоже хорошо подходит для естественной защиты от насекомых. Его хвойный аромат особенно уместен возле террасы, летней кухни или места, где часто отдыхают люди.

Как и цитронелла, розмарин лучше выращивать в вазонах. Он не любит избытка влаги и может плохо реагировать на затяжные дожди в открытом грунте. Контейнерное выращивание позволяет легко переставлять растение в более тёплое или сухое место.

Лучше всего размещать розмарин там, где его ветки будут время от времени задевать. После такого контакта растение активнее источает аромат.

Базилик

Базилик можно использовать не только на кухне, но и как ароматное растение для летнего стола. Его запах помогает создать вокруг зоны отдыха дополнительную защиту от комаров.

В то же время базилик довольно прихотлив. На открытых грядках он может страдать от сквозняков, поэтому лучше высаживать его в тяжелый устойчивый вазон и ставить поближе к столу или террасе.

Чтобы базилик не терял аромат, нельзя допускать его цветения. Бутоны на верхушках побегов нужно регулярно отщипывать. Если растение зацветет, листья станут грубее, а запах – слабее.

Ароматная пеларгония

Для отпугивания комаров подходит не обычная цветущая герань, а именно душистая пеларгония. Её можно узнать по шершавым, глубоко изрезанным листьям и выраженному лимонному аромату.

Такую пеларгонию удобно держать в вазоне возле места отдыха или ставить прямо на летний стол. Перед ужином достаточно легко провести рукой по листьям, чтобы эфирные масла активнее распространились в воздухе.

Ароматная пеларгония хорошо сочетается с базиликом. Вместе они создают ароматную защиту именно там, где люди проводят больше всего времени вечером.

Лаванда

Лаванда подходит для солнечных бордюров, садовых дорожек и открытых участков возле зон отдыха. Ее аромат нравится людям, но может быть неприятен для некоторых насекомых.

Главное условие для лаванды – сухое и солнечное место. Она плохо переносит избыточную влагу, а на тяжёлой глинистой почве её корни могут высыхать и загнивать.

Чтобы лаванда хорошо росла, для нее стоит сделать приподнятую грядку и добавить в почву песок или гравий. Лучше всего выбирать участок, который хорошо прогревается солнцем в течение дня.

Монарда

Монарду также называют садовым бергамотом. Это ароматное растение, которое можно высаживать в солнечных бордюрах или возле мест отдыха.

Монарда не любит густой тени. В затененном месте она слабеет и может покрываться белым налетом мучнистой росы. Поэтому для нее лучше выбрать открытый участок с хорошим освещением.

Кусты монарды желательно рассаживать примерно раз в три года. Если этого не делать, растение слишком разрастается, загущается и начинает само себя подавлять.

Мята

Мята обладает сильным ароматом и может помогать отпугивать насекомых, но с ней нужно быть осторожными. Она очень быстро разрастается подземными побегами и может захватить соседние грядки.

Чтобы мята не превратилась в агрессивный сорняк, ее лучше сажать в большие контейнеры. Ещё один вариант – вкопать в землю ведро без дна и посадить мяту внутрь. Так ее корни будет легче сдержать.

Лучше всего мята чувствует себя на открытом и достаточно сухом месте. Там она образует ароматную зелень, которую можно использовать и для бытовых нужд, и в качестве средства естественной защиты от насекомых.

Мелисса

Мелисса обладает нежным лимонным ароматом и также подходит для посадки возле террасы, беседки или садовых дорожек. Она может стать частью ароматного барьера вместе с мятой и другими травами.

Растение следует размещать на солнечном или хорошо освещенном участке. В таких условиях его зелень будет более ароматной, а куст – более крепким.

Как и мяту, мелиссу лучше держать под контролем, чтобы она не разрасталась беспорядочно. Для небольшого участка удобным решением станет выращивание в контейнерах.

Кошачья мята

Котовник, или кошачья мята, считается одним из полезных ароматных репеллентов для сада. Его лучше высаживать на сухих, открытых и хорошо освещенных местах.

Однако у этого растения есть особенность: оно может привлекать кошек. Если посадить всего несколько молодых кустиков без защиты, животные могут их вытоптать. Поэтому в начале роста котовник лучше оберегать.

Чтобы растение источало сильный аромат именно в период наибольшей активности комаров, его нужно вовремя обрезать. После первого летнего цветения стебли срезают почти до земли. Ближе к августу куст нарастит свежую, нежную зелень с сильным запахом.

OBOZ.UA предлагает простые и доступные способы увеличить урожай огурцов на даче.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.