Как увеличить урожай огурцов: простые способы

Огурцы – неотъемлемая часть летнего огорода. Это растение славится своей неприхотливостью и щедрым урожаем, которым можно наслаждаться всё лето или же заготовить на зиму. Выбирая лучший сорт под свои нужды, вы наверняка задумывались, сколько же плодов может дать один куст.

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Хотя и существуют общие ориентиры относительно количества плодов с одного растения, огромную роль в конечном результате играют регулярный сбор урожая и правильный уход. Как существенно увеличить количество полученных плодов, рассказал блог Марты Стюарт.

Факторы, определяющие урожайность огурца

Помимо генетики и сорта, на урожайность огуречного куста влияет целый ряд факторов: опыление, тип цветения, количество плодов в одном узле, температура, плодородие почвы, стрессы, вызванные окружающей средой, болезни, регулярность сбора урожая и продолжительность жизни самого растения. Хотя каждый сорт имеет свой заложенный потенциал, именно эти факторы определяют, насколько близко растение подойдет к своей отметке. Вот как правильно за ними следить.

Регулярный сбор урожая

Как только огурцы начинают плодоносить, собирать их нужно как можно чаще. Если позволять плодам перерастать, это истощает растение, а когда слишком много огурцов созревает до образования семян, плети вообще начинают отмирать. Проще говоря, то, как часто вы срываете огурцы, напрямую влияет на общий объем урожая.

Плодородие почвы

Для активного роста и формирования плодов растениям необходимо полноценное питание. Многие огородники делают ставку на азотные удобрения, которые полезны для наращивания зелени, но не стимулируют непосредственно плодоношение. Чтобы решить эту проблему, следует поддерживать баланс азота, фосфора и калия (NPK) в почве. Также имеет смысл провести анализ субстрата, чтобы получить точные рекомендации для своего участка.

Опыление

Огурцам для формирования плодов нужны пчелы и другие насекомые-опылители (если только вы не выращиваете партенокарпические сорта, способные завязывать бессемянные плоды вообще без опыления). "Женские" сорта, имеющие только женские цветки, необходимо сажать рядом с сортами-опылителями –, как правило, однодомными, где есть и мужские, и женские соцветия. Семеноводческие компании часто добавляют совместимого опылителя в пакет с семенами. Если вы планируете посадить только один куст, лучше избегать женских сортов без партенокарпии, так как без компаньона они просто не дадут урожая. Доступ насекомых к таким растениям имеет решающее значение.

Температура

Слишком низкие или слишком высокие температуры сильно сказываются на урожайности. Прохлада ниже 15 °C замедляет развитие растения и снижает его жизненные силы. С другой стороны, когда термометр показывает выше 35 °C, возрастает риск повреждения пыльцы, из-за чего растения сбрасывают цветы и завязи. Кроме того, жара смещает соотношение цветков у обычных сортов в сторону мужских, а они, как известно, плодов не дают.

Экологический стресс

Первое, что делает огуречный куст в состоянии стресса – избавляется от цветков и недозрелых плодов. Спровоцировать такой стресс может что угодно: чрезмерный или недостаточный полив, перепады температур, болезни или вредители. Чтобы исправить ситуацию, важно вовремя понять, что именно угнетает растение.

Продолжительность жизни растения

Разные сорта имеют свой жизненный цикл и период плодоношения. Одни выведены для того, чтобы быстро дать урожай одной волной, другие же созданы для длительного плодоношения. Обычные (однодомные) сорта, как правило, живут дольше, чем чисто женские. В то же время большинство гибридов для теплиц выращивают с расчетом на то, что они будут активно плодоносить в течение длительного времени.

5 способов увеличить урожайность огурцов

Собрать как можно больше хрустящих огурцов – цель каждого огородника. К счастью, есть проверенные методы, которые стимулируют растение плодоносить активнее в течение всего лета.

Выберите правильный сорт. Семена следует подбирать с учетом собственных приоритетов. Одни сорта дают рекордное количество плодов, другие обладают иммунитетом к болезням или более сладким вкусом. Учитывайте тип цветения, а если на участке мало пчел –, покупайте партенокарпические гибриды. Сорта с высокой устойчивостью к заболеваниям – это всегда беспроигрышный вариант. Пустите побеги по шпалере. Вертикальное выращивание открывает растениям доступ к солнцу. Это улучшает проветривание и поднимает плоды с земли, благодаря чему кусты реже болеют и стабильно плодоносят. Удаляйте пасынки. У вьющихся сортов следует прищипывать боковые побеги (пасынки), а также удалять нижние листья на высоте 30–60 см от земли. Этот прием направляет все соки вверх к главному стеблю и защищает растение от приземных инфекций, таких как мучнистая роса. Поливайте регулярно. Огурцам требуется около 25–50 мм воды в неделю. Из-за перебоев с влагой плоды становятся горькими, деформируются, а само плодоношение замедляется. Поливать нужно обильно и медленно прямо под корень, а не по листьям, чтобы корни получили влагу, а на мокрой ботве не размножались болезни. Защищайте от капризов погоды. Огурцам нужен комфорт для стабильного урожая. Если весна холодная, лучше подождать с высадкой или прикрыть грядки агроволокном или пленкой. В случае экстремальной жары крайне важно затенить кусты сеткой, обеспечить обильный полив и хорошую вентиляцию.

Ошибки, которых следует избегать

Хотя выращивание огурцов считается делом несложным, несколько типичных ошибок могут испортить весь сезон. Старайтесь их избегать.

Путаница между вредителями и дефицитом питательных веществ. Нашествие жуков и недостаток микроэлементов на первых этапах проявляются одинаково – листья начинают желтеть. Чтобы обнаружить жуков, заглядывайте под листья, внутрь цветков и проверяйте почву у основания стебля. Искать нужно маленьких продолговатых желто-черных насекомых длиной около 6 мм. Если их запустить, они погрызут всю листву и заражат растение неизлечимым бактериальным увяданием.

Нашествие жуков и недостаток микроэлементов на первых этапах проявляются одинаково – листья начинают желтеть. Чтобы обнаружить жуков, заглядывайте под листья, внутрь цветков и проверяйте почву у основания стебля. Искать нужно маленьких продолговатых желто-черных насекомых длиной около 6 мм. Если их запустить, они погрызут всю листву и заражат растение неизлечимым бактериальным увяданием. Слишком ранняя высадка. Многие спешат и высаживают огурцы слишком рано. Даже если заморозки уже позади, холодная почва и низкая температура воздуха могут сильно затормозить развитие кустов. После такого стресса растениям бывает очень трудно восстановиться. На практике часто бывает, что кусты, высаженные на две недели позже, не просто догоняют, но и опережают те, что были посажены слишком рано.

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