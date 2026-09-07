Какие растения обрезают в сентябре: три основных вида

Начало осени – время не только собирать урожай, но и постепенно готовить сад к холодному сезону. Одна из важных сентябрьских работ – обрезка отдельных культур. Она помогает удалить ненужные побеги, улучшить развитие растений и заложить основу для урожая или цветения в следующем году.

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Впрочем, браться за секатор без разбора не стоит. Часть растений осенью требует лишь минимального вмешательства, а некоторые кусты вообще лучше не трогать. OBOZ.UA рассказывает, для каких видов растений сентябрьская обрезка будет наиболее полезной.

Малина

После завершения плодоношения у летней малины нужно удалить побеги, которые уже дали урожай.

Речь идет о двухлетних стеблях: во второй раз ягод на них уже не будет, поэтому оставлять их до следующего сезона нет смысла. Такие побеги срезают как можно ближе к земле.

А вот молодые зеленые стебли удалять не нужно. Именно на них будет формироваться урожай следующим летом.

Заодно можно удалить слабые, поврежденные или больные побеги, чтобы куст не тратил на них питательные вещества.

Виноград

В сентябре виноградная лоза постепенно завершает активный рост и направляет ресурсы на созревание ягод и подготовку к зиме.

В это время можно избавиться от слабых, лишних и непродуктивных побегов. Также удаляют часть излишней зелени, если она затеняет грозди и мешает им получать достаточно солнца.

Однако слишком сильную обрезку в начале осени проводить не стоит. Основная задача – немного разгрузить лозу, а не радикально изменить её форму.

Глициния

Еще одно растение, требующее осеннего ухода, – глициния. Ее длинные молодые побеги, выросшие в течение сезона, укорачивают примерно до пяти-шести почек от основной ветки. Благодаря этому растение меньше разрастается в длину и лучше формирует цветочные почки.

Правильная обрезка глицинии также помогает контролировать ее очень активный рост, ведь без ухода лиана способна быстро занять значительную площадь.

Что еще можно обрезать в сентябре

Для некоторых садовых растений в первый месяц осени допустима только легкая санитарная обрезка.

У роз убирают засохшие цветы, поврежденные и больные побеги. Сильно формировать куст перед зимой не нужно.

Яблони, груши и сливы также лучше не обрезать слишком сильно. В сентябре достаточно удалить сухие, сломанные или пораженные ветки.

Лаванду можно немного укоротить после цветения, однако важно оставить старую одревесневшую часть побегов нетронутой.

У томатов в конце сезона иногда прищипывают верхушки. Это останавливает образование новых завязей и помогает растению направить силы на уже сформировавшиеся плоды. Также можно удалить нижние пожелтевшие листья.

Какие растения осенью лучше не трогать

Особенно осторожно следует обращаться с кустами, которые цветут весной на прошлогодних побегах.

В частности, у сирени и форзиции уже осенью заложены цветочные почки. Если сильно обрезать их в сентябре, вместе с ветками можно удалить и будущие соцветия.

Поэтому главное правило осеннего ухода простое: перед обрезкой нужно учитывать, на каких побегах растение цветет или плодоносит. Для малины, винограда и глицинии сентябрь подходит для такой работы, а с другими культурами лучше ограничиться санитарным уходом.

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