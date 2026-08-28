Посадите один раз — и на долгие годы получите клумбу: лучшие многолетние цветы

Цветник, который каждый год радует пышным цветением и не требует полного обновления весной, – вполне реальная цель. Для этого достаточно правильно подобрать многолетние растения, которые хорошо переносят зиму и подходят для условий конкретного участка.

Видео дня

Такие цветы высаживают один раз, а затем они отрастают в течение многих сезонов. Если удачно сочетать виды с разными сроками цветения, клумба может оставаться декоративной с весны до поздней осени, сообщает Deccoria.

Почему стоит сажать многолетники

Многолетники – это травянистые растения, которые живут несколько лет. У многих из них надземная часть осенью отмирает, однако корневища, луковицы, клубни или корни остаются в почве и весной дают новые побеги.

Благодаря этому садоводу не нужно каждый год полностью засевать или засаживать клумбу заново. А морозостойкие виды часто не требуют даже сложного укрытия на зиму.

Есть и другие преимущества. Цветущие многолетники обеспечивают пчел, шмелей и других опылителей нектаром и пыльцой. Почвопокровные виды образуют плотный растительный слой, который помогает уменьшать пересыхание почвы и защищает ее от эрозии.

Многие многолетники со временем также самостоятельно разрастаются – семенами, корневищами или другими вегетативными способами. Поэтому правильно заложенная клумба с годами может становиться даже более пышной.

Лучшие многолетники для солнечной клумбы

Для открытых мест стоит подбирать растения, которые хорошо переносят прямое солнце. В то же время нужно учитывать влажность почвы, ведь не все солнцелюбивые виды одинаково устойчивы к засухе.

Для солнечных участков хорошо подходят:

эхинацея пурпурная – крупное эффектное растение с розово-пурпурными цветками;

– крупное эффектное растение с розово-пурпурными цветками; рудбекия блестящая – обильно цветет яркими желтыми цветками;

– обильно цветет яркими желтыми цветками; флокс метельчатый – образует крупные ароматные соцветия различных оттенков;

– образует крупные ароматные соцветия различных оттенков; гелиопсис шершавый – неприхотливый многолетник с золотисто-желтыми цветками;

– неприхотливый многолетник с золотисто-желтыми цветками; тысячелистник обыкновенный – хорошо переносит солнце и довольно засушливые условия;

– хорошо переносит солнце и довольно засушливые условия; алисум скальный – образует невысокие кустики с множеством желтых цветков;

– образует невысокие кустики с множеством желтых цветков; шалфей дубовый – дает вертикальные фиолетовые или синеватые соцветия;

– дает вертикальные фиолетовые или синеватые соцветия; кошачья мята – долго цветет и привлекает опылителей;

– долго цветет и привлекает опылителей; молодило – почти не требует ухода и хорошо растет на бедных почвах;

– почти не требует ухода и хорошо растет на бедных почвах; кореопсис – долго и обильно цветет;

– долго и обильно цветет; гвоздики – хорошо подходят для бордюров, каменистых садов и солнечных клумб.

Такие растения можно комбинировать по высоте: высокие высаживать на заднем плане, средние – в центре, а низкорослые – ближе к краю.

Что посадить в полутени

Не все красивые многолетники нуждаются в ярком солнце. Для участков, куда прямые лучи попадают лишь часть дня, есть не менее интересный выбор.

В полутени хорошо растут:

бадан сердцевидный ;

; тиарела сердцевидная ;

; анемона японская ;

; вербозник монетчатый ;

; хосты ;

; примулы ;

; гейхеры ;

; аквилегии ;

; медунки.

Особенно ценными для таких мест являются хосты и гейхеры, ведь декоративный эффект создают не только цветы, но и листья разных форм и оттенков.

Какие многолетники подходят для тени

Даже под деревьями, у забора или с северной стороны дома можно создать привлекательную клумбу.

Для затененных мест подойдут:

папоротники ;

; копытняк европейский ;

; пахизандра верхушечная ;

; мелкий барвинок ;

; горлянка ползучая ;

; бруннера крупнолистная ;

; морозники.

Многие из этих растений хорошо переносят как тень, так и легкую полутень, поэтому их можно использовать для участков с переменным освещением.

Главное правило при создании многолетней клумбы – не выбирать растения только по красоте цветов. Стоит учесть освещение, влажность и тип почвы. Если условия подходят конкретному виду, он сможет расти на одном месте годами и каждый сезон снова украшать сад.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где не стоит высаживать гортензии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.