Посадите один раз — и на долгие годы получите клумбу: лучшие многолетние цветы
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Цветник, который каждый год радует пышным цветением и не требует полного обновления весной, – вполне реальная цель. Для этого достаточно правильно подобрать многолетние растения, которые хорошо переносят зиму и подходят для условий конкретного участка.
Такие цветы высаживают один раз, а затем они отрастают в течение многих сезонов. Если удачно сочетать виды с разными сроками цветения, клумба может оставаться декоративной с весны до поздней осени, сообщает Deccoria.
Почему стоит сажать многолетники
Многолетники – это травянистые растения, которые живут несколько лет. У многих из них надземная часть осенью отмирает, однако корневища, луковицы, клубни или корни остаются в почве и весной дают новые побеги.
Благодаря этому садоводу не нужно каждый год полностью засевать или засаживать клумбу заново. А морозостойкие виды часто не требуют даже сложного укрытия на зиму.
Есть и другие преимущества. Цветущие многолетники обеспечивают пчел, шмелей и других опылителей нектаром и пыльцой. Почвопокровные виды образуют плотный растительный слой, который помогает уменьшать пересыхание почвы и защищает ее от эрозии.
Многие многолетники со временем также самостоятельно разрастаются – семенами, корневищами или другими вегетативными способами. Поэтому правильно заложенная клумба с годами может становиться даже более пышной.
Лучшие многолетники для солнечной клумбы
Для открытых мест стоит подбирать растения, которые хорошо переносят прямое солнце. В то же время нужно учитывать влажность почвы, ведь не все солнцелюбивые виды одинаково устойчивы к засухе.
Для солнечных участков хорошо подходят:
- эхинацея пурпурная – крупное эффектное растение с розово-пурпурными цветками;
- рудбекия блестящая – обильно цветет яркими желтыми цветками;
- флокс метельчатый – образует крупные ароматные соцветия различных оттенков;
- гелиопсис шершавый – неприхотливый многолетник с золотисто-желтыми цветками;
- тысячелистник обыкновенный – хорошо переносит солнце и довольно засушливые условия;
- алисум скальный – образует невысокие кустики с множеством желтых цветков;
- шалфей дубовый – дает вертикальные фиолетовые или синеватые соцветия;
- кошачья мята – долго цветет и привлекает опылителей;
- молодило – почти не требует ухода и хорошо растет на бедных почвах;
- кореопсис – долго и обильно цветет;
- гвоздики – хорошо подходят для бордюров, каменистых садов и солнечных клумб.
Такие растения можно комбинировать по высоте: высокие высаживать на заднем плане, средние – в центре, а низкорослые – ближе к краю.
Что посадить в полутени
Не все красивые многолетники нуждаются в ярком солнце. Для участков, куда прямые лучи попадают лишь часть дня, есть не менее интересный выбор.
В полутени хорошо растут:
- бадан сердцевидный;
- тиарела сердцевидная;
- анемона японская;
- вербозник монетчатый;
- хосты;
- примулы;
- гейхеры;
- аквилегии;
- медунки.
Особенно ценными для таких мест являются хосты и гейхеры, ведь декоративный эффект создают не только цветы, но и листья разных форм и оттенков.
Какие многолетники подходят для тени
Даже под деревьями, у забора или с северной стороны дома можно создать привлекательную клумбу.
Для затененных мест подойдут:
- папоротники;
- копытняк европейский;
- пахизандра верхушечная;
- мелкий барвинок;
- горлянка ползучая;
- бруннера крупнолистная;
- морозники.
Многие из этих растений хорошо переносят как тень, так и легкую полутень, поэтому их можно использовать для участков с переменным освещением.
Главное правило при создании многолетней клумбы – не выбирать растения только по красоте цветов. Стоит учесть освещение, влажность и тип почвы. Если условия подходят конкретному виду, он сможет расти на одном месте годами и каждый сезон снова украшать сад.
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