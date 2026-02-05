Какие растения нельзя подкармливать золой: они сразу погибнут

Древесная зола давно считается одним из самых популярных натуральных удобрений среди дачников и огородников. Она богата калием, кальцием, фосфором и микроэлементами, быстро раскисляет почву и помогает бороться с вредителями.

Видео дня

Однако именно способность золы резко повышать уровень pH почвы делает ее опасной для определенных групп растений. Для культур, нуждающихся в кислой среде (ацидофилов), такая подкормка приводит к нарушению обмена веществ, блокированию усвоения железа, марганца и других элементов.

В результате растения желтеют, слабеют, плохо развиваются и часто погибают. Эксперты по садоводству подробно рассказали, каким культурам зола категорически противопоказана и как правильно использовать это удобрение.

Почему зола вредит некоторым растениям

Зола – это сильный щелочной продукт. После внесения в почву она быстро поднимает pH до 8-9 и выше, делая среду непригодной для растений, которые эволюционно приспособились к кислым почвам (pH 4,5–6,0). В щелочной среде:

блокируется доступность железа, марганца, бора и цинка;

нарушается синтез хлорофилла и листья желтеют (хлороз);

растения становятся более уязвимыми к грибковым болезням; корневая система плохо развивается.

Именно поэтому для ацидофилов пепел – это стресс, который может привести к полной гибели растения.

Растения, которым зола категорически противопоказана

Декоративные культуры

Эти растения плохо переносят даже небольшие дозы золы и быстро реагируют ухудшением состояния:

Рододендроны и азалии – классические ацидофилы, для них идеальный pH 4,5-5,5;

– классические ацидофилы, для них идеальный pH 4,5-5,5; Гортензии (особенно крупнолистные сорта с синими цветами) – щелочной грунт делает цветы розовыми или бледными;

(особенно крупнолистные сорта с синими цветами) – щелочной грунт делает цветы розовыми или бледными; Вереск и верески – нуждаются в очень кислой почве;

– нуждаются в очень кислой почве; Большинство хвойных (сосны, ели, можжевельники, туи, кипарисовики) – пепел вызывает пожелтение хвои и отмирание побегов.

Съедобные и ягодные культуры

Эти растения также любят кислую почву и теряют урожайность или полностью погибают при подкормке золой:

Черника, голубика, брусника, клюква – ягоды, для которых оптимальный pH 3,5-5,0;

– ягоды, для которых оптимальный pH 3,5-5,0; Щавель – в щелочной почве быстро желтеет и перестает расти;

– в щелочной почве быстро желтеет и перестает расти; Редис – корнеплоды становятся мелкими, деревянистыми и горькими;

– корнеплоды становятся мелкими, деревянистыми и горькими; Многолетние травы (например, некоторые сорта мяты или мелиссы, которые любят кислую почву).

Как нельзя использовать пепел: главные ошибки

Чтобы зола не нанесла вреда, важно избегать типичных ошибок:

Хранение во влажном месте. Если зола намокнет, калий вымывается – удобрение теряет основную ценность. Храните его в герметичных ведрах или мешках под крышей.

Если зола намокнет, калий вымывается – удобрение теряет основную ценность. Храните его в герметичных ведрах или мешках под крышей. Смешивание с органическими удобрениями . Не совмещайте золу со свежим навозом, куриным пометом или компостом – происходит реакция с выделением аммиака, азот улетучивается.

. Не совмещайте золу со свежим навозом, куриным пометом или компостом – происходит реакция с выделением аммиака, азот улетучивается. Одновременное внесение с суперфосфатом. Кальций в золе связывает фосфор – оба удобрения становятся практически бесполезными.

Кальций в золе связывает фосфор – оба удобрения становятся практически бесполезными. Комбинирование с доломитовой мукой или известью . Двойное раскисление приводит к чрезмерно щелочной почве, что вредит даже культурам, которые обычно хорошо реагируют на золу.

. Двойное раскисление приводит к чрезмерно щелочной почве, что вредит даже культурам, которые обычно хорошо реагируют на золу. Чрезмерное внесение. Даже для "любящих" культур норма – не более 100-200 г на 1 м² за сезон.

Как правильно использовать золу для безопасной подкормки

Зола будет полезна для большинства овощных, плодовых и цветочных культур (томаты, огурцы, капуста, розы, смородина, малина и т.д.), если соблюдать правила:

Вносить осенью или ранней весной под перекопку – 100-150 г/м². Использовать зольный раствор: 200 г золы на 10 л воды, настоять сутки, процедить, поливать под корень. Посыпать сухой золой вокруг растений для защиты от слизней и тлей. Всегда проверять pH почвы перед внесением (кислотомер или тест-полоски).

Древесная зола – это мощное натуральное удобрение, но не универсальное. Для ацидофильных растений (рододендронов, гортензий, хвойных, черники, клюквы, щавеля и т.д.) она может стать причиной гибели.

Зная, каким культурам категорически нельзя давать золу, вы сможете избежать типичных ошибок и сохранить здоровье любимых растений. А для всех остальных культур зола остается отличным бесплатным источником калия и кальция – главное использовать ее разумно и дозировано.

OBOZ.UA предлагает узнать, для каких растений зола будет хорошим удобрением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.