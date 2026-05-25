Какие растения на огороде запрещено поливать холодной водой: последствия будут серьезные

Холодная вода из скважины или водопровода может серьезно навредить теплолюбивым овощам, особенно в жару, когда почва и листья уже хорошо прогреты. Хуже всего резкий перепад температур переносят огурцы, помидоры, перец, баклажаны, арбузы, дыни и тыквы.

После такого полива растения могут остановиться в росте, хуже усваивать питательные вещества, сбрасывать завязь или становиться более уязвимыми к болезням. OBOZ.UA рассказывает, почему огородникам советуют не лить под корень ледяную воду.

Какие овощи больше всего боятся холодной воды

Самыми чувствительными к холодному поливу считаются огурцы. Их корневая система плохо реагирует на резкое охлаждение почвы. Из-за этого растение может ослабнуть, остановиться в росте, а в неблагоприятных условиях возрастает риск корневой гнили. Кроме того, после стресса огурцы иногда становятся горькими.

Помидоры также плохо переносят резкие перепады температур. Если регулярно поливать их холодной водой, кусты могут увядать, плоды будут созревать медленнее, а само растение станет более уязвимым к фитофторозу и другим грибковым болезням.

Для перца и баклажанов холодная вода тоже нежелательна. Она угнетает работу корневой системы, поэтому растения хуже поглощают влагу и питательные вещества. В результате могут опадать цветы и завязь, а урожай будет слабее.

Не стоит использовать холодную воду и для полива бахчевых культур – арбузов, дынь и тыкв. У них может замедляться развитие плодов, а при резких перепадах влажности и температур иногда появляются трещины.

Какие культуры менее чувствительны к холодному поливу

Относительно устойчивыми к прохладной воде считаются капуста, морковь, свекла и редис. Они не такие теплолюбивые, как огурцы или перец, поэтому легче переносят кратковременное охлаждение почвы.

Однако даже для этих культур лучше использовать не ледяную, а отстоянную воду. Резкий перепад температур влияет не только на сами растения, но и на почвенную микрофлору, от которой зависит питание корней.

Как правильно поливать огород

Для полива лучше всего брать воду, температура которой приближена к температуре воздуха или почвы. Оптимальными считаются примерно 20–25 градусов.

Чтобы вода успела прогреться, ее можно набирать в большие бочки, баки или другие емкости еще утром и оставлять на солнце. К вечеру она станет значительно мягче для растений, и такой полив не вызовет температурного стресса.

Особенно важно соблюдать это правило во время жары. Когда земля сильно нагрета, холодная вода создает для корней настоящий шок. Поэтому лучшее время для полива – утро или вечер, когда солнце уже не такое активное, а температура постепенно снижается.

