Как помочь пионам пышно зацвести: что сделать в мае

В мае пионам нужно лишь несколько своевременных и правильных действий. Речь идет об умеренной подкормке, грамотном поливе, осторожном отношении к бутонам и правильной срезке цветов.

Видео дня

В этот период кусты готовятся к цветению, поэтому любая ошибка может повлиять на размер цветов, продолжительность цветения и даже на количество бутонов в следующем году. Если сделать все правильно, пионы зацветут пышнее, а сам куст останется сильным после цветения. OBOZ.UA публикует простые правила, которые стоит учесть именно сейчас.

Чем подкормить пионы в мае

В мае пионы активно формируют бутоны, поэтому им нужно правильное питание. Главная ошибка в этот период – давать растениям много азота. Селитра, свежий помет или другие азотные подкормки могут спровоцировать активный рост листьев, но не помогут получить много цветов.

На этапе бутонизации пионам больше нужны калий и фосфор. Именно эти элементы поддерживают цветение, укрепляют растение и помогают бутонам нормально развиваться. Самый простой вариант – взять комплексное удобрение для цветущих растений и посмотреть на состав: азота там должно быть меньше всего.

Почему зола может навредить растению

Осторожно стоит быть с древесной золой. Ее часто советуют как натуральную подкормку, но она подходит не для каждой почвы. Зола понижает кислотность, и если земля на участке уже щелочная, растение может хуже усваивать железо.

В результате листья могут желтеть, хотя куст как будто и получил подкормку. Если вы не знаете кислотность своей почвы, лучше не сыпать золу наугад. Безопаснее использовать готовое удобрение для цветущих растений и соблюсти дозировку из инструкции.

Муравьи на бутонах: надо ли их убирать

Еще одна майская тема – муравьи на бутонах. Многие сразу начинают обрабатывать растение нашатырем, кипятком или другими "народными" средствами. Но в большинстве случаев этого делать не надо.

Муравьев привлекает сладкий сок, который выделяют бутоны, а сами цветы они обычно не поедают. Более того, агрессивные обработки могут навредить самому пиону. Например, нашатырный спирт в солнечную погоду способен повредить нежные ткани бутона, а эффект от него все равно будет коротким.

Когда цветок раскроется, муравьи обычно исчезают сами. Если вы срезаете пионы для букета, достаточно легко встряхнуть цветок перед тем, как занести его в дом.

Как правильно поливать пионы

Правильный полив для пионов не менее важен, чем подкормка. Эти растения имеют глубокую корневую систему, поэтому ежедневно лить под куст немного воды – плохая идея. Так увлажняется лишь верхний слой земли, который быстро пересыхает или берется коркой, а корни не получают достаточно влаги.

Поливать пионы лучше реже, но глубже. При этом не существует универсальной нормы для всех участков. На песчаной почве вода быстро проходит вниз, а на глинистой или тяжелом черноземе избыток воды может застаиваться у корней.

Поэтому лучше проверить землю: немного копнуть возле куста и посмотреть, сухо ли на глубине. Если сухо – полив нужен. Лить воду стоит не прямо в центр куста, а по кругу, немного отступив от стеблей. Так влага попадет ближе к активным корешкам и не будет застаиваться у основания побегов.

Нужно ли удалять боковые бутоны

Часто на одном стебле есть большой центральный бутон и несколько меньших сбоку. Если убрать боковые бутоны, растение направит больше сил в главный цветок. Он может быть крупнее и эффектнее. Но есть и минус: крупные цветы становятся тяжелыми, особенно после дождя, поэтому куст может разваливаться без опоры. К тому же цветение будет короче.

Если оставить боковые бутоны, цветы будут немного меньше, зато куст будет цвести дольше и выглядеть естественнее. Здесь все зависит от того, что вам важнее – большие "выставочные" цветы или длительное цветение.

Как срезать цветы

Во время срезки пионов для вазы тоже важно не навредить кусту. Нельзя срезать стебли под самую землю или оставлять растение почти без листьев. После цветения пион продолжает работать: он накапливает силы и закладывает почки на следующий сезон.

Именно листья помогают растению питаться благодаря фотосинтезу. Поэтому на каждом срезанном побеге нужно оставлять хотя бы несколько крупных листьев внизу. Если срезать слишком низко и оголить куст, на следующий год пион может дать меньше цветов или вообще плохо зацвести.

OBOZ.UA ранее рассказывал, как улучшить цветение гортензий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.