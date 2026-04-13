Какие причины дают право не явиться в ТЦК по повестке: объяснение

В Украине определен четкий перечень причин, которые позволяют не явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки. В то же время такие обстоятельства не освобождают от обязанности сообщить ТЦК и прибыть позже в установленные сроки.

За игнорирование вызова предусмотрены серьезные санкции – от административных штрафов до уголовной ответственности. Информация обнародована на портале Министерства обороны Украины.

Итак, уважительными причинами неявки в ТЦК считаются обстоятельства, которые объективно делают невозможным прибытие. Среди них – стихийные бедствия, серьезные проблемы со здоровьем, активные боевые действия в районе расположения центра комплектования, а также смерть близкого родственника.

В случае возникновения таких обстоятельств военнообязанный должен не позднее чем в течение трех дней сообщить ТЦК о причине своего отсутствия. После устранения препятствий лицо должно явиться в центр в течение семи дней.

В то же время сам факт наличия уважительной причины не означает автоматического освобождения от обязанностей. Если гражданин не сообщит ТЦК или не прибудет в определенный срок без веских оснований, это считается нарушением законодательства.

За такие действия предусмотрена ответственность. В зависимости от обстоятельств, это может быть административное наказание в виде штрафа или уголовная ответственность, если речь идет о систематическом уклонении или других серьезных нарушениях.

