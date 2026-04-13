Украина ежегодно теряет миллиарды долларов: какая популярная отрасль наносит бюджету "космические" убытки

Украина ежегодно недополучает миллиарды долларов – причиной является теневой рынок кофе, поскольку каждая вторая пачка тонизирующего напитка была ввезена контрабандой или подделана. Кроме убытков для бюджета, это также создает риски для потребителей.

Видео дня

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), оценив среднее потребление кофе в стране в 3,5 кг на человека – то есть около 85-105 тысяч тонн в год по всей стране. Тогда как официальный импорт составляет лишь около 49 тысяч тонн, то есть только половину.

"Каждая вторая чашка кофе в Украине является контрабандной, или поддельной, или такой, с которой не уплачена ни копейки налогов", – отмечает нардеп.

Какой кофе продают украинцам

Кофе попадает в Украину через различные теневые схемы. В частности, речь идет о занижении таможенной стоимости или ввозе под видом гуманитарной помощи для военных, которая впоследствии продается в розницу.

Гетманцев отмечает, что значительная часть зерна обрабатывается в подпольных условиях: его обжаривают и фасуют в упаковку известных брендов. А отдельным прибыльным направлением является подделка продукции известных брендов, которой занимаются организованные группы. Отличить такую продукцию можно даже по цене – она может быть в несколько раз ниже оригинала.

Последствия для государства и населения

Вследствие "кофейных" схем государственный бюджет ежегодно теряет почти $7 млрд налоговых поступлений. В качестве примера глава финкомитета привел примеры двух компаний:

– несмотря на наличие широкого ассортимента продукции, в течение 10 лет ничего не импортировала в Украину, в результате чего недоплачивала минимум $12 млн налогов в год; "Лидер Кофе Украина" из Одессы – работает через сеть ФЛП второй группы и не доплатила государству около $15 млн.

Но, кроме экономических потерь, существует и угроза для здоровья: недобросовестные продавцы закупают в Европе самый дешевый или почти просроченный кофе, после чего обжаривают его в Украине и продают как продукцию премиум-сегмента.

