"Он по природе советский человек": Обухов объяснил, почему с Путиным бесполезно вести любые переговоры

Антироссийский активист Герман Обухов заявил, что переговоры с президентом РФ Путиным не имеют смысла. Он объяснил это особенностями мышления российского лидера и его ориентацией на советские подходы.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью, во время разговора с журналистами OBOZ.UA. Обухов поделился собственным опытом общения с Путиным и привел примеры из прошлого. Он, в частности, вспомнил: "Путин – не тот человек, с которым можно что-то обсуждать".

Взгляды из прошлого

Обухов рассказал, что еще в 1990-х годах имел возможность лично общаться с Путиным. По его словам, тогда российский политик интересовался возможностью возвращения к советским временам. Собеседник избежал прямого ответа, назвав такую идею нереалистичной.

Со временем, говорит активист, он пришел к выводу, что подобные разговоры не имеют смысла. Он описывает Путина как человека, который мыслит категориями прошлого и пытается переносить эти подходы на современную политику. И хотя ситуация в мире изменилась, определенные установки, по его словам, остались.

Обухов подчеркнул, что Путин не обязательно стремится буквально восстановить Советский Союз. Но, по его словам, он "по природе советский человек" и бывший представитель спецслужб. Это, по мнению активиста, определяет его видение государства и международных отношений.

В то же время современная Россия, как отметил собеседник, имеет другую экономическую и политическую структуру. Речь идет о влиянии олигархов и значительных финансовых ресурсах, которые концентрируются в руках узкого круга лиц. По оценкам отдельных экспертов, личный капитал Путина может достигать около 200 миллиардов долларов.

Ситуация накануне 9 мая

Обухов также прокомментировал возможные действия Кремля накануне 9 мая. По его словам, Россия не имеет значительных военных достижений, которые можно было бы представить как победу. Он предположил, что праздничные мероприятия могут пройти без особой помпезности или вообще быть отменены.

Активист выразил скепсис относительно любых показательных акций. Он отметил, что даже в случае проведения парада это не станет свидетельством реальных успехов. "Какие там победы, что в Украине что-то можно показать?" – сказал он.

Обухов заявил, что война для России является частью ее существования. По его словам, это не только политический инструмент, а более глубокая модель функционирования государства. "Война для России – парадигма. Это способ существования, составляющая жизни", – объяснил он.

Он добавил, что прекращение боевых действий может иметь серьезные последствия для самой России. В частности, речь идет о внутренней нестабильности и риске распада. "Если прекращается война, начнется процесс распада государства", – отметил Обухов.

Активист привел исторические примеры. После Первой мировой войны в России произошли революции, а после войны в Афганистане распался Советский Союз. "Сыграли роль и другие серьезные факторы, и политические, и экономические", – уточнил он.

Оценка ситуации сейчас

По словам Обухова, нынешняя ситуация на фронте не дает Кремлю оснований для громких заявлений. Он обратил внимание на отсутствие продвижения российских войск и на контрнаступательные действия украинских сил. Это, по его мнению, затрудняет формирование какой-либо "победной" повестки дня.

Он также предположил, что российские власти могут ограничиться формальными мерами. "Опять устроят какое-то шапито, без всякой помпы", – сказал он. И добавил, что даже в случае проведения парада это не будет иметь реального значения.

В то же время Обухов признал, что формат мероприятий может меняться. "Может, парад отменят, может, нет, и я абсолютно не удивлюсь ни тому, ни этому", – отметил он. Но, по его словам, это не повлияет на общую ситуацию.

Напомним, Россия начала перемещение объектов, связанных с производством ракет, из Москвы и области вглубь страны. Это решение приняли на фоне регулярных ударов украинских дронов по военной и энергетической инфраструктуре РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, в России продолжается стремительное падение рейтингов кремлевского диктатора Владимира Путина. В течение трех последних недель он стал самым низким за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

