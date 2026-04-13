Вячеслав Довженко рассекретил, почему его младшая на 20 лет невеста отказалась от интервью после новости о свадьбе

Актер Вячеслав Довженко объяснил, почему его невеста Светлана, которая на 20 лет моложе, отказалась от общения с прессой после новости о предстоящей свадьбе. По словам актера, причиной стал не очень удачный опыт первого интервью, после которого она решила дистанцироваться от публичности.

Видео дня

Об этом Довженко рассказал проекту "Ближе к звездам". На предпоказ фильма "На драйві" актер пришел вместе с любимой – художницей по костюмам Светланой, однако на этот раз пара вела себя значительно сдержаннее, чем раньше, и избегала откровенных разговоров с журналистами.

Как объяснил актер, первый опыт общения его невесты с медиа оказался для нее некомфортным.

"Так случилось, что журналисты просто воспользовались своей профессиональной деятельностью и выманили ее на интервью, и она его дала. Но мы больше интервью давать не будем, потому что хочется личные отношения держать более в формате приватности. Это был первый опыт и пока у нее нет желания давать интервью еще", – заявил Довженко.

Он подчеркнул, что сейчас для них обоих важно сохранять личную жизнь вне публичного пространства: "Счастье любит тишину, как вы знаете. Поэтому не надо об этом кричать громко и всем болтать об этом".

Несмотря на нежелание раскрывать детали личной жизни, Довженко подтвердил, что свадьба со Светланой таки состоится. В то же время пара не планирует делать из этого публичное событие.

"Это будет семейный праздник. Это точно не будет проект шоу-бизнеса. Поэтому мы хотим это сделать скромно, семейно и здесь, на Родине. Без особой шумихи", – объяснил он.

Ранее Светлана в комментарии для OBOZ.UA коротко реагировала на вопрос о публичности, отметив, что не имеет желания возвращаться к активному общению с прессой.

"Нет. Не хочу больше этой публичности", – сказала она. При этом предположение о том, что она закрыла свою страницу в Instagram именно из-за повышенного внимания, Светлана опровергла, уточнив, что изменила настройки приватности еще раньше.

Довженко также эмоционально высказался об интересе к их отношениям, отметив право на приватность: "И правильно сделала. Потому что нельзя жить колхозом. Вы же понимаете: когда возникают отношения, это очень частная, очень закрытая территория. И у нас есть хорошая украинская традиция – строить заборы. Не потому, что мы жадные или закрытые, а чтобы иметь возможность жить своим небольшим, отдельным семейным кругом. Потому что нельзя жить колхозом! Это советская привычка, и она, откровенно говоря, очень вредна".

Напомним, о помолвке Вячеслава Довженко со Светланой стало известно около двух месяцев назад.

Ранее в интервью OBOZ.UA пара впервые откровенно рассказала о разнице в возрасте, совместном быте в съемной квартире, отношениях со взрослыми детьми актера и его бывшей женой, актрисой Театра Франко Ксенией Башей, в браке с которой у Вячеслава Довженко появились двое сыновей. А также – почему Светлана не боится статуса женщины известного мужчины, как Довженко относится к вниманию поклонниц, готова ли пара к совместным детям – а также о свадьбе, которую планируют без лишней огласки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!