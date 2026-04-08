Могут ли вызвать в ТЦК, если есть бронь от мобилизации: детальное объяснение

Наличие бронирования или отсрочки от мобилизации не гарантирует отсутствие вызовов в территориальные центры комплектования. Граждан с таким статусом могут законно приглашать в ТЦК для выполнения процедур воинского учета.

Об этом в комментарии медиа рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. Специалист отметила, что отсрочка означает лишь временную защиту от мобилизации, но не исключение человека с воинского учета.

Как пояснила Воронкова, вызов в ТЦК в таких случаях является законным. Чаще всего граждан с бронированием приглашают для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии, в частности для лиц со статусом ограниченно годных, а также для выполнения других процедур, предусмотренных законодательством.

Юрист также отметила, что в крупных городах, в частности в Киеве, работают отдельные подразделения для работы с гражданами, которые имеют отсрочку или бронирование. Это позволяет разделить потоки посетителей и обеспечить надлежащую организацию приема.

По ее словам, если документы по отсрочке уже оформлены, такими вопросами занимаются специальные подотделы ТЦК.

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные граждане. Некоторые украинцы, которые имеют бронь от мобилизации, все равно должны проходить военно-врачебную комиссию.

Также OBOZ.UA сообщал, решение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к военной службе во время военного положения действительно в течение года. После завершения этого срока военнообязанных могут направить на повторный медицинский осмотр.

